NHK総合の生中継で解説

サッカー日本代表は6月25日（日本時間26日）、北中米ワールドカップ（W杯）でスウェーデン代表と1-1で引き分け、決勝トーナメント進出を決めた。

NHK総合の生中継で解説を務めた元日本代表MF本田圭佑は、次戦となるブラジル戦に向けて、ある要素について「それはちょっとね……」と言葉を詰まらせた。

グループFを2位で突破した日本は、6月29日（同30日）の決勝トーナメント1回戦で強豪ブラジル代表と激突することが決定。試合後の中継内で、その大一番が中3日で行われることや、正午というキックオフ時間が紹介された。

このスケジュールを聞いた本田は、思わず素のリアクションを見せた。「12時？ なるほど……12時、早っ！ 高校生じゃないんだから」と、プロの国際大会としては異例とも言える早い時間帯での試合開始に、独特な例えでツッコミを入れた。

さらに、過酷な連戦となることに対しても言及。厳しい戦いが予想されるブラジル戦に向けて、中3日という短い調整期間に「それはちょっとね……」と率直な懸念をこぼしていた。（FOOTBALL ZONE編集部）