日本はスウェーデンと1-1で引き分け

森保一監督率いるサッカー日本代表は現地時間6月25日、FIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループFの第3節でスウェーデン代表と対戦し、1-1で引き分けた。

森保監督が「できたら勝って1位上がりしたかった。最後まで切らさずにチームのコンセプトを発揮してくれた」とスウェーデン戦を総括した。

前半を0-0で終えると、後半11分だった、MF堂安律からFW上田綺世とつないで堂安にリターン。堂安がゴール前にラストパスを送ると、ボールを受けたFW前田大然が相手GKとの1対1を制して日本が先制に成功した。

しかし、後半17分に同点に追いつかれ1-1でタイムアップ。森保監督は「できたら勝って1位上がりしたかった」と本音をこぼしたが、「でも選手たちが、これまでの我々のこの粘り強い戦いを見せ続けて、勝ち点1をもぎ取ってくれて、そこで決勝トーナメントに行けるので、自分たちのスタイルをさらに決勝トーナメントで発揮できればと思ってます」と王国ブラジルとの決勝トーナメント1回戦を見据えた。

先制ゴールは「これまでやってきたことが、そしてあの、スウェーデン戦に向けて我々がやろうとすることを、選手たちが攻撃の部分で出してくれて、得点に結び付けてくれたと思ってます」と評価。試合終盤は守備に回る時間も多かったなかで、GK鈴木彩艶を中心に最小失点に抑えた。森保監督は「彩艶も最後止めてくれましたけど、みんなが本当にチームとして粘り強く守備しようということを最後まで切らさずに、チームのコンセプトを発揮してくれたと思ってます」とまとめた。

最後に「とにかく勝つ戦いをしたいと思います。チーム一丸となって、タフに粘り強く最後まで戦い抜くということを、サポーターの皆さんと一緒にやり抜きたいと思います」と王国ブラジルとの一戦に力を込めた。（FOOTBALL ZONE編集部）