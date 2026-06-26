NHK総合の生中継で解説

サッカー日本代表は日本時間6月26日、北中米ワールドカップ（W杯）でスウェーデン代表と対戦した。

NHK総合の生中継で解説を務めた元日本代表MF本田圭佑は、長年の戦友であるDF長友佑都の途中出場の場面で「ユウトより俺の方が緊張する」と率直な心境を吐露した。

試合が終盤に差し掛かった後半30分、日本は選手交代を行い、ついに長友が途中出場でピッチへと送り込まれた。

長年ともに日本代表を牽引してきたかつてのチームメイトの出番に、中継席の本田も思わず本音をこぼした。ピッチに向かう背中を見守りながら「ユウトより俺の方が緊張する」とポツリ。戦友のプレーを前に、見守る側の自分の方が力が入ってしまうという素直な心境を明かしていた。

SNS上では「本田さん、長友選手のことだけ『佑都』ていうの親友感いい」「長友さんのことは佑都って呼ぶ本田さんエモい」「本田なんで長友だけ下の名前で呼んでんのおもろ 恋人やん」「なんやかんや長友のことめちゃくちゃ見てる本田草」と言った声が上がっている。（FOOTBALL ZONE編集部）