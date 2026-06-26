日本とスウェーデンが対戦

日本代表は現地時間6月25日、FIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループステージF組第3節でスウェーデン代表と対戦。

この試合で日本GK鈴木彩艶がチームを救うスーパーセーブを見せ「すんごい」と反響を呼んでいる。

日本はチュニジア戦からスタメン3人を変更。DF瀬古歩夢、DF菅原由勢を起用し、チュニジア戦でスタメンを外れていたFW前田大然もスタメンに復帰。左膝の負傷で離脱したMF久保建英は今戦も欠場となった。

日本は後半11分にFW前田大然が先制ゴールを決めて、先手を奪うことに成功したが、同17分にMFアンソニー・エランガのミドルで同点に追い付かれてします。さらにその3分後、自陣でボールを失いピンチとなった日本はスウェーデンFWアレクサンダー・イサクに、シュートを放たれた。しかし、これを鈴木彩艶が横っ飛びしスーパーセーブをした。

チームを救うプレーにSNS上で「神すぎる」「安定感抜群」「すばらしい」「安心感やばい」「まじないす」「神セーブ！」「ナイスすぎる」「がちですげえよ」「様々だな」「反応良すぎ」とさまざまコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）