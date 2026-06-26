日本は後半17分にスーパーゴールを献上

サッカー日本代表は現地時間6月25日、北中米ワールドカップ（W杯）グループステージ第3節でスウェーデン代表と対戦した 。

1点リードで迎えた後半に相手の鮮やかな一撃で同点に追い付かれたなか、その理不尽なスーパーゴールにSNS上では「止めれない」「仕方ない」と驚愕の声が広がっている。

0-1で迎えた後半17分、右サイドの相手陣深くでスウェーデン代表MFアンソニー・エランガにボールが渡る 。MF堂安律と1対1の局面になったエランガは内側に切り込み、ペナルティーエリア右角付近から左足を一閃。鋭いシュートがゴール左に突き刺さり、見事な一撃で同点に追い付かれた。

圧倒的な個人技を見せつけられた衝撃の失点シーン。SNS上では「エランガそれは止めれない」「エランガのシュートえぐ…」「これはエランガがすごすぎた」「スウェーデンゴールはスーパーゴールすぎ。仕方ない」といった声が次々と上がっていた。

日本にとっては痛恨の同点弾となったが、シュートスピードとコースの正確さはまさにワールドクラス。相手アタッカーの突破と決定力に対し、ファンの間でも脱帽と驚きの反応が相次いでいた。（FOOTBALL ZONE編集部）