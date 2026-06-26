福原杏騎手（２５）＝浦和・水野貴史厩舎＝が兵庫競馬へ武者修行に出る。７月１日から８月２８日までの短期間だが、「ゆかりのない土地で頑張ることで、モチベーションを上げていきたい」と意気込む。水野貴史調教師と教養センターで同期だった長倉功厩舎に所属することが決まった。

西脇に厩舎を構える長倉厩舎は、昨年８０勝を挙げて兵庫リーディング４位。近年は２０％を超える高い勝率で知られる、修行にふさわしい厩舎だ。福原は２０年のＹＪＳファイナルラウンド、２０２３年のＪＣＳファイナルステージ、同年の兵庫ゴールドＣで園田競馬場での騎乗経験があり、すでに「コースのイメージはできている」。２０２３年に行った門別での期間限定騎乗が実り多いものとなったように、今回も貴重な経験ができそうだ。

２６日は期間限定騎乗を前にした地元最後の開催。１２Ｒで騎乗するジャストザヴァルスは前走を１着。今回はＣ２が相手だが、引き続き２０００メートル戦。福原は「乗り難しいタイプで、フワッと乗るよりハミをかけて常に促しながら行った方がいいようです。前走のような逃げにはこだわっていません」と作戦を立てている。勝利で締めくくり、兵庫での修行に弾みをつけたいところだ。