◆北中米Ｗ杯▽１次リーグ第３戦 日本１―１スウェーデン（２５日、米ダラス）

【ダラス（米テキサス州）２５日＝岡島智哉】日本代表の１次リーグが終了した。日本はスウェーデンと１−１で引き分けて勝ち点５とし、Ｆ組２位で決勝トーナメントに進出した。日本時間３０日の１回戦では、Ｃ組１位のサッカー王国・ブラジルと激突する。

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唯一Ｗ杯全大会に出場しているブラジル（ＦＩＦＡランク６位）は、１次リーグＣ組を首位で突破した史上最多５度の優勝を誇るが、最後に頂点に立ったのは２００２年日韓大会。近年は迷走が続き、今回の南米予選は５位で通過している。

一報、「王国」で史上初の外国人監督となった名将・アンチェロッティ氏はスター選手をまとめる手腕に優れる指揮官。２５年１０月の親善試合では日本が３―２で逆転勝ちしたが、“本番”のブラジルはまた違ったチームだと捉えていいだろう。Ｗ杯は８大会連続で決勝トーナメントの初戦を勝利しており、８強以上の成績を収めている。

１次リーグは２勝１分けで突破した。初戦でモロッコとは引き分けたが、２戦目でハイチに、３戦目ではスコットランドにともに３―０で快勝しており、勢いに乗った状態で日本戦に臨む。

抜群の突破力を誇り１次リーグ３戦全てゴールを決めたＦＷビニシウスが攻撃の柱。左利きの技巧派ＦＷラフィーニャ、レジェンドＦＷネイマールらがうまくかみ合うかどうかがポイントだ。守備はベテランのＧＫアリソン、ＤＦマルキーニョスが中心となっている。

日本とのＷ杯での対戦は０６年ドイツＷ杯の１次リーグ第３戦以来で、この時はブラジルが４―１で大勝した。試合は２９日（日本時間３０日午前２時）、米ヒューストンでキックオフとなっている。

◆ブラジル ２３大会連続２３回目。ＦＩＦＡランク６位。最高成績は優勝で５回。初の外国人出身でイタリア出身のアンチェロッティ監督が２５年より指揮。チェルシー、Ｒマドリード、バイエルンなどを率いた名将が率いる。首都ブラジリア。人口は２億１２００万人。