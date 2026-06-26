◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦 日本１―１スウェーデン（２６日、ダラス競技場）

ＦＩＦＡランク１８位の日本は同３８位のスウェーデンに１―１で引き分け、Ｆ組２位で決勝トーナメント（Ｔ）進出を決めた。決勝Ｔ１回戦ではＣ組１位のブラジルと２９日（日本時間３０日）に対戦する。スウェーデンも勝ち点４のＦ組３位で決勝Ｔ進出が決まった。

１次リーグはここまで１勝１分け。引き分け以上で２位以上が決まる一戦で、森保一監督は第２戦チュニジア戦から先発を３人を変更。ＤＦ瀬古歩夢、ＤＦ菅原由勢が今大会初めて先発に名を連ねた。

相手メンバーの平均身長は１８６・２センチ。今大会の出場チームで３番目の高さを誇る相手にロングボール、強力な２トップへの縦に速いカウンターで得点を狙われる。ただ、粘り強い守備ではね返した。

前半３９分、主将のＤＦ板倉滉がＤＦ谷口彰悟と交代。森保一監督はハーフタイムのインタビューで「筋肉の異常があった」と説明。主将に思わぬアクシデントがあったが、切り替えて無失点のまま４５分を終えた。

前半はスコアが動かなかったが、後半に入って日本が先制に成功した。後半１１分、ＭＦ堂安律が縦パスをエリア内に送ると、反応したＦＷ前田大然がシュートを放ち、ゴールを決めた。前田は前回大会の決勝Ｔ１回戦クロアチア戦に続き、２大会連続のゴールとなった。大会通算で７得点となり、１８年ロシア大会の６得点を抜いて、１大会での通算得点数で最多となった。

先制してから６分後に試合を振り出しに戻される。ＦＷエランガが右サイドでボールを持つと、中央に切り込みながらシュート。ゴール左に放たれたシュートがネットに突き刺さり、同点弾を献上した。流れを変えるため、後半２１分にはＦＷ小川航基とＭＦ伊東純也、同３０分には守備を固めるためＤＦ長友佑都と渡辺剛を投入。そのまま引き分けで終わった。

最善の準備を尽くし、最高の景色へ―。森保監督はＷ杯を「夢と誇りをかけて、国を背負って戦う場」と表現する。胸の内には、前回カタール大会での決勝トーナメント１回戦、クロアチア戦でＰＫ負けし、うなだれる選手たちの姿が目に焼き付いている。「自分自身の思いが足りなかった。もっと強い思いで上の目標を提示したい」と、強い気持ちを持って戦ってきた。

２３年からの第２次政権では「世界一」の目標を公言した。決して順風満帆な道のりだったわけではない。優勝候補と目されながら臨んだ２４年１〜２月のアジア杯。ロングボール戦術を多様するイラク、準々決勝ではイランに敗れ、まさかのベスト８敗退。森保監督は「アジアを勝ち抜く力をつけ、世界一の目標へ一つ一つ頑張るしかない」と自らに言い聞かせた。

本大会へ向けても苦難があった。昨年末にＭＦ南野拓実（モナコ）が左膝前十字靱帯（じんたい）を断裂すると、５月のメンバー発表直前にはＭＦ三笘薫（ブライトン）もけがで欠いた。初戦の直前には主将のＭＦ遠藤航も離脱し、動揺が走る中で大会を迎えた。それでも、指揮官は「目の前の勝利と、日本サッカー発展のため、未来へつなぐ信念でやっていきたい」と常に話すように、選手たちの力を信じ、優勝のために凡事徹底を怠らず歩みを進めてきた。２６人中、カタール大会の経験者は１３人。もっとできた、という４年前のあの悔しさを歓喜に変えるため、運命の決勝Ｔに臨む。