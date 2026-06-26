サッカー北中米Ｗ杯の１次リーグ・日本ースウェーデンが行われ、美人女優が“完全アウェー”の姿をアップした。

２６日にインスタグラムで「完全にアウェイです。日本人が見当たりません」とスウェーデンでの姿を公開したのは、女優の川上麻衣子（６０）。

スウェーデン生まれの川上は２５日に「突然ですが昨夜スウェーデンに到着。今回は白夜の美しい季節です。天候も良く早速２万歩近く歩いています」と報告。「こちら時間で明日の深夜に行われるスウェーデン対日本戦。スポーツバーに行ってみようかと思っています」と明かしていた。

そして、日本時間２６日早朝に「街はスウェーデンを応援する人たちが、あちらこちらに集まり始めて応援の声をあげています。我が家にテレビがないため、勇気を出してスタジアムのパブリックビューイングに参加しようと思うのですが、ドキドキ、、、。この日にまさかスウェーデンにいるとは、、。頑張れ日本」と現地で日本を応援するとつづった。

スウェーデンのサポーターであふれるパブリックビューイング会場の様子もアップ。ファンからは「アウェイのどまんなか頑張って！」「スウェーデン生まれだったんだね」「第二の故郷」「麻衣子さんの立場、難しいですね（笑〜）」「故郷で楽しんで下さいね」などの声が寄せられている。