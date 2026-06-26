◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦 チュニジア１―３オランダ（２５日、カンザスシティー競技場）

ＦＩＦＡランク８位のオランダ代表は、１次リーグ（Ｌ）Ｆ組３戦目で同４５位のチェニジア代表と対戦し、３―１で勝利し、Ｆ組１位で決勝トーナメントに進出した。

戦前は大雨、雷雨の予報もあったが、日本戦と同じ８時（日本時間）から試合はスタート。前半３分にチュニジアのＭＦスヒリのオウンゴールでオランダが先制した。

さらに同７分、セットプレーからＤＦファンダイクが折り返し、ＦＷブロビーがゴールを決めて２点目を挙げた。その後もオランダのペースで試合が進んだが、得点は動かず２―０でそのまま前半が終了した。

雨が激しさを増した後半。９分、チュニジアが右のＣＫからＦＷマストゥリがヘッドで決めて１点を返したが、後半１７分にオランダがコーナーキックから押し込み３点目が入るなど、終始、試合をリードし、勝負を決めた。

第１戦で日本代表と２―２のドローだったが、第２戦はスウェーデンに５―１の大差で勝った。この勝利で、オランダは１次リーグ１位通過が決定。決勝トーナメント初戦は、Ｃ組２位のモロッコと対戦する。