柄本佑主演映画『木挽町のあだ討ち』Prime Videoで見放題最速配信 渡辺謙、長尾謙杜らが出演
Prime Videoで2026年7月に配信開始される新着作品が発表され、映画『木挽町のあだ討ち』が7月22日から見放題で最速配信されることが決定した。
【写真】カワイイ！木槌回収で1人だけ忘れられる長尾謙杜
同作は第169回直木賞、第36回山本周五郎賞をダブル受賞した永井紗耶子氏の同名傑作時代小説を映画化。木挽町の芝居小屋付近で起きた美談として語られる仇討ちの裏に隠された真実を描く。
仇討ち事件の真相を追う田舎侍・加瀬総一郎を柄本佑が演じるほか、渡辺謙、長尾謙杜（なにわ男子）、北村一輝、瀬戸康史、滝藤賢一、山口馬木也らが出演している。
このほかサイバーパンクの金字塔アニメ『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』やPrime Originalドラマシリーズ『犯罪者』、長澤まさみ主演のホラー映画『ドールハウス』など、手に汗握る話題作を配信する。
【写真】カワイイ！木槌回収で1人だけ忘れられる長尾謙杜
同作は第169回直木賞、第36回山本周五郎賞をダブル受賞した永井紗耶子氏の同名傑作時代小説を映画化。木挽町の芝居小屋付近で起きた美談として語られる仇討ちの裏に隠された真実を描く。
仇討ち事件の真相を追う田舎侍・加瀬総一郎を柄本佑が演じるほか、渡辺謙、長尾謙杜（なにわ男子）、北村一輝、瀬戸康史、滝藤賢一、山口馬木也らが出演している。
このほかサイバーパンクの金字塔アニメ『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』やPrime Originalドラマシリーズ『犯罪者』、長澤まさみ主演のホラー映画『ドールハウス』など、手に汗握る話題作を配信する。