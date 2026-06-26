◇サッカーFIFAワールドカップ グループステージF組 第3節 日本 1 -1 スウェーデン(日本時間26日、ダラス・スタジアム)

日本代表は後半11分に前田大然選手のゴールで先制すると、直後に同点とされますが、その後も互いに一歩も譲らず1-1のドロー。この結果、首位オランダに次いでグループFを2位突破となりました。

日本代表はワントップに上田綺世選手。2列目の左が前田大然選手、右が堂安律選手の攻撃布陣。前半がはじまるとスウェーデンはロングボールを多用。3バックの板倉滉選手を始め日本はディフェンスで奮闘します。日本も攻め手を欠き、前半はシュート4本を放つも得点を奪えず。0-0のまま後半を迎えます。

後半開始直後も拮抗した展開。ただ前半11分に日本が上田綺世選手を起点に一気にチャンスをむかえます。相手選手を背負いながら近寄ってきた堂安選手に落とすと、エリア中央に走り込んだ前田選手に絶妙なパス。受けた前田選手はゴール左に蹴り込み待望の先制点をもぎ取りました。

しかし17分にはアンソニー・エランガ選手に左サイドから得点を決められ同点。その後もエリア内からスウェーデンにシュートを許すシーンもありますが鈴木彩艶選手がセーブします。

後半21分には上田選手に代わって小川航基選手、堂安選手に変わって伊東純也選手を投入。さらに30分には中村選手に代え長友佑都選手がピッチに入ります。長友選手は白いヘアバンドを着けて登場。5大会連続出場を飾りました。

1-1のままの後半も終盤。日本は守備に奮闘する時間も多く、鈴木彩艶選手の好セーブなどで死守する場面も。攻撃では最後まで相手の守備陣を崩せずドローとなりました。