【PrimeVideo】2026年7月の新着作品：高橋一生×斎藤工×水上恒司『犯罪者』、新作『攻殻機動隊』など話題作続々
動画配信サービス「Prime Video」の7月配信ラインアップが発表された。7月は、俳優の高橋一生、斎藤工、水上恒司が共演するPrime Originalドラマシリーズ『犯罪者』をはじめ、新作アニメ『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』、BE:FIRSTにとって初のスタジアムライブ映像作品など、多彩な話題作がそろう。
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『犯罪者』は、太田愛の同名小説を原作に、『エゴイスト』などの松永大司監督が映像化するクライムミステリー。白昼の駅前広場で発生した通り魔事件を生き延びた青年・修司（水上）が、病院で謎の男から警告を受け、暗殺者に襲われる。刑事・相馬（高橋）、相馬の友人でフリーライターの鑓水（斎藤）とともに事件の真相を追う中で、幾重にも絡み合う謎と巨大な陰謀が明らかになっていく。
アニメでは、7月7日から『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』を見放題最速配信。士郎正宗の名作SFコミックを原作とするシリーズ最新作で、草薙素子率いる公安9課がサイバー犯罪やテロリズムに立ち向かう。本作が初の監督作品となるモコちゃん、日本SF大賞や芥川賞受賞作家の円城塔がシリーズ構成・脚本、『スプリガン』（2023年）の半田修平がキャラクターデザインと総作画監督、サイエンスSARUがアニメーション制作を務める。
同じく見放題最速配信作品として、能の大成者・世阿弥の少年時代を描くアニメ『ワールド イズ ダンシング』が6月29日から地上波先行で配信開始。猿楽の世界を舞台に、少年・鬼夜叉の成長を描くダンシングストーリーとなっている。
音楽コンテンツでは、BE:FIRST初のスタジアムライブとなった『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE：ST”』を7月10日から独占配信。5月に東京・味の素スタジアムで開催された2日間の公演から、「Boom Boom Back」「Mainstream」「夢中」といった代表曲から、デビュー曲「Gifted.」、最新曲「BE:FIRST ALL DAY」「Rondo」など全36曲を収録し、圧巻のパフォーマンスを届ける。
7月1日からは、5月１６日に米ロサンゼルスで開催された日本最大級の海外音楽フェス『Zipangu』も独占配信。Ado、新しい学校のリーダーズ、ちゃんみな、HANA、MAN WITH A MISSION、千葉雄喜、10-FEETの全7組が出演し、日本の音楽シーンの熱気を世界へ発信したステージを楽しめる。
また、TBSの名作ドラマ47作品も7月1日から順次配信。鈴木亮平主演の『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』や、木村拓哉主演で航空業界を舞台にした人気ドラマ『GOOD LUCK!!』など、話題作がラインアップされる。
なお、これらの作品はプライム会員であれば追加料金なしで視聴可能。視聴には会員登録が必要となる。
■映画（日本)
7月3日（金）
『か「」く「」し「」ご「」と「』＊見放題独占配信
『告白 コンフェッション』
7月8日（水）
『サユリ』
7月10日（金）
『ドールハウス』＊見放題独占配信
7月12日（日）
『OPTI』＊見放題独占配信
7月22日（水）
『木挽町のあだ討ち』＊見放題最速配信
7月25日（土）
『スパゲティコード・ラブ』
■映画（海外）
7月1日（水）
『オールド』
『ザ・マミー／呪われた砂漠の王女』
『ジョーズ』
『劇場版 ダウントン・アビー』
『パージ：アナーキー』
『パージ：大統領令』
『ハロウィン KILLS』
『ブルー・バイユー』
『Mr.ノーバディ』
『ワイルド・スピード／ジェットブレイク』
7月4日（土）
『マッド・マウス ミッキーとミニー』
7月8日（水）
『シャドウズ・エッジ』＊独占配信
7月14日（火）
『リグレティング・ユー』
7月18日（土）
『ブラックフォン２』＊見放題最速配信
7月24日（金）
『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』＊独占配信
7月25日（土）
『ルビー・ギルマン、ティーンエイジ・クラーケン』
■映画（韓国）
7月3日（金）
『I WILL SONG 私から貴方へ』
■アニメ映画（日本）
7月1日（水）
『映画大好きポンポさん』
『音楽』
『グッバイ、ドン・グリーズ！』
『ぼくらの7日間戦争』
7月4日（土）
『劇場版ポケットモンスター ミュウツーの逆襲』
『劇場版ポケットモンスター 幻のポケモン ルギア爆誕』
『劇場版ポケットモンスター 結晶塔の帝王 エンテイ』
『劇場版ポケットモンスター セレビィ 時を超えた遭遇』
『劇場版ポケットモンスター 水の都の護神 ラティアスとラティオス』
『劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション 七夜の願い星 ジラーチ』
『劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション 裂空の訪問者 デオキシス』
『劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション ミュウと波導の勇者 ルカリオ』
『劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション ポケモンレンジャーと蒼海の王子 マナフィ』
『劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド・パール ディアルガ VS パルキア VS ダークライ』
『劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド・パール ギラティナと氷空の花束 シェイミ』
『劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド・パール アルセウス 超克の時空へ』
『劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド・パール 幻影の覇者 ゾロアーク』
『劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ ビクティニと黒き英雄 ゼクロム』
『劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ ビクティニと白き英雄 レシラム』
『劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ キュレム VS 聖剣士 ケルディオ』
『劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ 神速のゲノセクト ミュウツー覚醒』
『ポケモン・ザ・ムービーＸＹ 破壊の繭とディアンシー』
『ポケモン・ザ・ムービーＸＹ 光輪の超魔神 フーパ』
『ポケモン・ザ・ムービーXY&Z ボルケニオンと機巧のマギアナ』
『劇場版ポケットモンスター キミにきめた！』
『劇場版ポケットモンスター みんなの物語』
『ミュウツーの逆襲 EVOLUTION』
『劇場版ポケットモンスター ココ』
『ピカチュウのなつやすみ』
『ピカチュウたんけんたい』
『ピカチュウのドキドキかくれんぼ』
『ピカピカ星空キャンプ』
『おどるポケモンひみつ基地』
『メロエッタのキラキラリサイタル』
『ピカチュウとイーブイ☆フレンズ』
『ピカチュウ、これなんのカギ？』
『ピカチュウとポケモンおんがくたい』
7月11日（土）
『劇場版 幼女戦記』
7月13日（月）
『劇場版「僕の心のヤバイやつ」』＊見放題独占配信
7月18日（土）
『劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク』
7月20日（月）
『映画クレヨンしんちゃん アクション仮面ＶＳハイグレ魔王』
『映画クレヨンしんちゃん ブリブリ王国の秘宝』
『映画クレヨンしんちゃん 雲黒斎の野望』
『映画クレヨンしんちゃん ヘンダーランドの大冒険』
『映画クレヨンしんちゃん 暗黒タマタマ大追跡』
『映画クレヨンしんちゃん 電撃！ブタのヒヅメ大作戦』
『映画クレヨンしんちゃん 爆発！温泉わくわく大決戦』
『映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶジャングル』
『映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ モーレツ! オトナ帝国の逆襲』
『映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ アッパレ！戦国大合戦』
『映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ 栄光のヤキニクロード』
『映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ 夕陽のカスカベボーイズ』
『映画クレヨンしんちゃん 伝説を呼ぶブリブリ３分ポッキリ大進撃』
『映画クレヨンしんちゃん 伝説を呼ぶ 踊れ！アミーゴ！』
『映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ 歌う ケツだけ爆弾！』
『映画クレヨンしんちゃん ちょー嵐を呼ぶ 金矛の勇者』
『映画クレヨンしんちゃん オタケベ！ カスカベ野生王国』
『映画クレヨンしんちゃん 超時空！嵐を呼ぶオラの花嫁』
『映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ黄金のスパイ大作戦』
『映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ！オラと宇宙のプリンセス』
『映画クレヨンしんちゃん バカうまっ！ Ｂ級グルメサバイバル！！』
『映画クレヨンしんちゃん ガチンコ！逆襲のロボとーちゃん』
『映画クレヨンしんちゃん オラの引越し物語〜サボテン大襲撃〜』
『映画クレヨンしんちゃん 爆睡！ユメミーワールド大突撃』
『映画クレヨンしんちゃん 襲来!!宇宙人シリリ』
『映画クレヨンしんちゃん 爆盛！カンフーボーイズ 〜拉麺大乱〜』
『映画クレヨンしんちゃん 新婚旅行ハリケーン 〜失われたひろし〜』
『映画クレヨンしんちゃん 激突！ ラクガキングダムとほぼ四人の勇者』
『映画クレヨンしんちゃん 謎メキ！花の天カス学園』
『映画クレヨンしんちゃん もののけニンジャ珍風伝』
『しん次元！クレヨンしんちゃん THE MOVIE 超能力大決戦 〜とべとべ手巻き寿司〜』
■アニメ映画（海外）
7月1日（水）
『SING／シング：ネクストステージ』
『ボス・ベイビー ファミリー・ミッション』
■テレビドラマ（日本）
7月1日（水）
『あなたの番です』
『すいか』
7月5日（日）
『マイ・フィクション』
7月15日（水）
『あなたを奪ったその日から』
『御曹司に恋はムズすぎる』
7月17日（金）
『Prime Originalドラマシリーズ「犯罪者」』＊世界独占配信
7月24日（金）
『お家さん』
『CODE-願いの代償-』
『シロでもクロでもない世界でパンダは笑う』
『ボクの殺意が恋をした』
■テレビドラマ（TBS）
7月1日（水）
『家族狩り』
『TAKE FIVE〜俺たちは愛を盗めるか〜』
『なるようになるさ。』
『めぐり逢い』
『わが家は楽し』
7月2日（木）
『対岸の家事〜これが、私の生きる道！〜』
7月6日（月）
『A LIFE 〜愛しき人〜』
『アンチヒーロー』
『インビジブル』
『GOOD LUCK!!』
『クジャクのダンス、誰が見た？』
『JIN -仁-』
『JIN -仁- 完結編』
『中学聖日記』
『天国と地獄 〜サイコな2人〜』
『とんび』
『ビューティフルライフ〜ふたりでいた日々〜』
『ペンディングトレイン―８時２３分、明日 君と』
『ラストマンー全盲の捜査官ー』
『ルーズヴェルト･ゲーム』
7月13日（月）
『クロサギ（2006）』
『クロサギ（新シリーズ2022）』
『砂の塔〜知りすぎた隣人』
『SPEC〜警視庁公安部公安第五課 未詳事件特別対策係事件簿〜』
『SPEC〜翔〜/警視庁公安部公安第五課 未詳事件特別対策係事件簿』
『SPEC〜零〜/警視庁公安部公安第五課 未詳事件特別対策係事件簿』
『ＤＣＵ』
『ドラゴン桜（2005）』
『ドラゴン桜（2021）』
『日本沈没ー希望のひとー』
『ノーサイド・ゲーム』
『ブラッディ･マンデイ』
『ホワイト･ラボ〜警視庁特別科学捜査班〜』
『夜行観覧車』
7月14日（火）
『キャスター』
7月19日（日）
『イグナイト -法の無法者-』
7月21日（火）
『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』
『TOKYO MER〜隅田川ミッション〜』
7月27日（月）
『あなたには帰る家がある』
『オールドルーキー』
『キワドい２人-Ｋ２-池袋署刑事課神崎・黒木』
『病室で念仏を唱えないでください』
『ブラッディ･マンデイ シーズン2』
『ホテルコンシェルジュ』
『メゾン・ド・ポリス』
『もう一度君に、プロポーズ』
『LADY〜最後の犯罪プロファイル〜』
■テレビドラマ（海外）
2026年7月1日（水）
『Prime Original「エル」シーズン1』（Elle／アメリカ）＊独占配信
『運命は時空を超えて〜I Belonged to Your World〜』（中国）
『恋の香り』（韓国）
『勝負師』（韓国）
『翠林伝〜憎しみから始まった恋の行方〜』（中国）
『不眠日-メビウス-』（中国）
『ボールボーイ・タクティクス』（韓国）
『与卿書〜桃花が決めた花婿様〜』（中国）
7月8日（水）
『皇帝の恋 寂寞の庭に春暮れて』（中国）
『鳳恋歌〜偽りの花嫁と運命の天子〜』（中国）
7月15日（水）
『ユア フレーバー 〜契約キスからはじまる恋!?〜』（中国）
『Prime Original「ライド･オア･ダイ 〜親友は暗殺者〜」シーズン1』（Ride or Die／アメリカ）＊独占配信
7月22日（水）
『ライト・チェイサー 〜必ずキミを救い出す〜』（中国）
7月29日（水）
『冰球少年〜イケメンたちの熱血アイスホッケー〜』（中国）
■テレビアニメ（日本）
6月29日（月）
『ワールド イズ ダンシング』＊地上波先行・見放題最速配信
7月2日（木）
『花ざかりの君たちへ 第2期』＊見放題最速配信
『落第賢者の学院無双〜二度目の転生、Sランクチート魔術師冒険録〜』
7月3日（金）
『ここは俺に任せて先に行けと言ってから10年がたったら伝説になっていた。』＊見放題最速配信
『ヤニねこ』
『領民０人スタートの辺境領主様』＊見放題独占配信
7月4日（土）
『猫と竜』
7月5日（日）
『株式会社マジルミエ 第2期』＊見放題最速配信
『正反対な君と僕（第2期）』＊見放題最速配信
『天幕のジャードゥーガル』
『文豪ストレイドッグス わん！』
『文豪ストレイドッグス わん！２』
7月6日（月）
『乙女怪獣キャラメリゼ』
『さよならララ』
『追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する』
7月7日（火）
『岩元先輩ノ推薦』
『うちの弟どもがすみません』
『鬼の花嫁』
『グロウアップショウ 〜ひまわりのサーカス団〜』
『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』＊見放題最速配信
『令和のダラさん』
7月8日（水）
『君のことが大大大大大好きな100人の彼女 第3期』
『「きみを愛する気はない」と言った次期公爵様がなぜか溺愛してきます』
『魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance』
7月9日（木）
『片田舎のおっさん、剣聖になるII』＊独占配信
『BLACK TORCH』
『無職転生III 〜異世界行ったら本気だす〜』
『ONE PIECE HEROINES』
『同じゼミの染谷さんがセクシー女優だった話。【オンエア版】』
『透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。』
7月10日（金）
『才女のお世話 高嶺の花だらけな名門校で、学院一のお嬢様(生活能力皆無)を陰ながらお世話することになりました』
『メビウス・ダスト』
『レッツゴー怪奇組』
7月11日（土）
『骸骨騎士様、只今異世界へお出掛け中』
『骸骨騎士様、只今異世界へお出掛け中II』
『きみが死ぬまで恋をしたい』
『幼女戦記II』
『幼女戦記 閑話「砂漠のパスタ大作戦」』
『鎧真伝サムライトルーパー（2クール目）』
『身代わり令嬢を救ったのは冷酷無慈悲な氷の王子の愛でした』
7月12日（日）
『対ありでした。〜お嬢さまは格闘ゲームなんてしない〜』
『パーフェクトアディクション』
『ぐらんぶる Season 3』
7月13日（月）
『手札が多めのビクトリア』
『クレバテスII-魔獣の王と偽りの勇者伝承-』
7月14日（火）
『乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です2』
7月15日（水）
『いびってこない義母と義姉』
7月16日（木）
『スーパーの裏でヤニ吸うふたり』
7月17日（金）
『花織さんは転生しても喧嘩がしたい』
7月19日（日）
『サイボーグ009ネメシス』
7月26日（日）
『BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-』
■テレビアニメ（海外）
7月31日（金）
『Prime Original「バットマン：マントの戦士」シーズン2』（Batman: Caped Crusader／アメリカ）＊独占配信
■ドキュメンタリー（日本）
7月16日（木）
『POTENTIAL 大倉忠義』
■バラエティー（日本）
7月3日（金）
『ワイルドトリッパー!! シーズン2』＊独占配信
7月17日（金）
『これ余談なんですけど・・・』
7月20日（月）
『探偵！ナイトスクープ』
7月21日（火）
『華大さんと千鳥くん シーズン1〜2』
■音楽
7月1日（水）
『Zipangu』＊独占配信
7月10日（金）
『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”』＊独占配信
■スポーツ
7月31日（金）
『#3 MLB NEXT PITCH』＊独占配信
【画像】この記事に関連するそのほかの写真
『犯罪者』は、太田愛の同名小説を原作に、『エゴイスト』などの松永大司監督が映像化するクライムミステリー。白昼の駅前広場で発生した通り魔事件を生き延びた青年・修司（水上）が、病院で謎の男から警告を受け、暗殺者に襲われる。刑事・相馬（高橋）、相馬の友人でフリーライターの鑓水（斎藤）とともに事件の真相を追う中で、幾重にも絡み合う謎と巨大な陰謀が明らかになっていく。
同じく見放題最速配信作品として、能の大成者・世阿弥の少年時代を描くアニメ『ワールド イズ ダンシング』が6月29日から地上波先行で配信開始。猿楽の世界を舞台に、少年・鬼夜叉の成長を描くダンシングストーリーとなっている。
音楽コンテンツでは、BE:FIRST初のスタジアムライブとなった『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE：ST”』を7月10日から独占配信。5月に東京・味の素スタジアムで開催された2日間の公演から、「Boom Boom Back」「Mainstream」「夢中」といった代表曲から、デビュー曲「Gifted.」、最新曲「BE:FIRST ALL DAY」「Rondo」など全36曲を収録し、圧巻のパフォーマンスを届ける。
7月1日からは、5月１６日に米ロサンゼルスで開催された日本最大級の海外音楽フェス『Zipangu』も独占配信。Ado、新しい学校のリーダーズ、ちゃんみな、HANA、MAN WITH A MISSION、千葉雄喜、10-FEETの全7組が出演し、日本の音楽シーンの熱気を世界へ発信したステージを楽しめる。
また、TBSの名作ドラマ47作品も7月1日から順次配信。鈴木亮平主演の『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』や、木村拓哉主演で航空業界を舞台にした人気ドラマ『GOOD LUCK!!』など、話題作がラインアップされる。
なお、これらの作品はプライム会員であれば追加料金なしで視聴可能。視聴には会員登録が必要となる。
■映画（日本)
7月3日（金）
『か「」く「」し「」ご「」と「』＊見放題独占配信
『告白 コンフェッション』
7月8日（水）
『サユリ』
7月10日（金）
『ドールハウス』＊見放題独占配信
7月12日（日）
『OPTI』＊見放題独占配信
7月22日（水）
『木挽町のあだ討ち』＊見放題最速配信
7月25日（土）
『スパゲティコード・ラブ』
■映画（海外）
7月1日（水）
『オールド』
『ザ・マミー／呪われた砂漠の王女』
『ジョーズ』
『劇場版 ダウントン・アビー』
『パージ：アナーキー』
『パージ：大統領令』
『ハロウィン KILLS』
『ブルー・バイユー』
『Mr.ノーバディ』
『ワイルド・スピード／ジェットブレイク』
7月4日（土）
『マッド・マウス ミッキーとミニー』
7月8日（水）
『シャドウズ・エッジ』＊独占配信
7月14日（火）
『リグレティング・ユー』
7月18日（土）
『ブラックフォン２』＊見放題最速配信
7月24日（金）
『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』＊独占配信
7月25日（土）
『ルビー・ギルマン、ティーンエイジ・クラーケン』
■映画（韓国）
7月3日（金）
『I WILL SONG 私から貴方へ』
■アニメ映画（日本）
7月1日（水）
『映画大好きポンポさん』
『音楽』
『グッバイ、ドン・グリーズ！』
『ぼくらの7日間戦争』
7月4日（土）
『劇場版ポケットモンスター ミュウツーの逆襲』
『劇場版ポケットモンスター 幻のポケモン ルギア爆誕』
『劇場版ポケットモンスター 結晶塔の帝王 エンテイ』
『劇場版ポケットモンスター セレビィ 時を超えた遭遇』
『劇場版ポケットモンスター 水の都の護神 ラティアスとラティオス』
『劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション 七夜の願い星 ジラーチ』
『劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション 裂空の訪問者 デオキシス』
『劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション ミュウと波導の勇者 ルカリオ』
『劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション ポケモンレンジャーと蒼海の王子 マナフィ』
『劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド・パール ディアルガ VS パルキア VS ダークライ』
『劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド・パール ギラティナと氷空の花束 シェイミ』
『劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド・パール アルセウス 超克の時空へ』
『劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド・パール 幻影の覇者 ゾロアーク』
『劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ ビクティニと黒き英雄 ゼクロム』
『劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ ビクティニと白き英雄 レシラム』
『劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ キュレム VS 聖剣士 ケルディオ』
『劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ 神速のゲノセクト ミュウツー覚醒』
『ポケモン・ザ・ムービーＸＹ 破壊の繭とディアンシー』
『ポケモン・ザ・ムービーＸＹ 光輪の超魔神 フーパ』
『ポケモン・ザ・ムービーXY&Z ボルケニオンと機巧のマギアナ』
『劇場版ポケットモンスター キミにきめた！』
『劇場版ポケットモンスター みんなの物語』
『ミュウツーの逆襲 EVOLUTION』
『劇場版ポケットモンスター ココ』
『ピカチュウのなつやすみ』
『ピカチュウたんけんたい』
『ピカチュウのドキドキかくれんぼ』
『ピカピカ星空キャンプ』
『おどるポケモンひみつ基地』
『メロエッタのキラキラリサイタル』
『ピカチュウとイーブイ☆フレンズ』
『ピカチュウ、これなんのカギ？』
『ピカチュウとポケモンおんがくたい』
7月11日（土）
『劇場版 幼女戦記』
7月13日（月）
『劇場版「僕の心のヤバイやつ」』＊見放題独占配信
7月18日（土）
『劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク』
7月20日（月）
『映画クレヨンしんちゃん アクション仮面ＶＳハイグレ魔王』
『映画クレヨンしんちゃん ブリブリ王国の秘宝』
『映画クレヨンしんちゃん 雲黒斎の野望』
『映画クレヨンしんちゃん ヘンダーランドの大冒険』
『映画クレヨンしんちゃん 暗黒タマタマ大追跡』
『映画クレヨンしんちゃん 電撃！ブタのヒヅメ大作戦』
『映画クレヨンしんちゃん 爆発！温泉わくわく大決戦』
『映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶジャングル』
『映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ モーレツ! オトナ帝国の逆襲』
『映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ アッパレ！戦国大合戦』
『映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ 栄光のヤキニクロード』
『映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ 夕陽のカスカベボーイズ』
『映画クレヨンしんちゃん 伝説を呼ぶブリブリ３分ポッキリ大進撃』
『映画クレヨンしんちゃん 伝説を呼ぶ 踊れ！アミーゴ！』
『映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ 歌う ケツだけ爆弾！』
『映画クレヨンしんちゃん ちょー嵐を呼ぶ 金矛の勇者』
『映画クレヨンしんちゃん オタケベ！ カスカベ野生王国』
『映画クレヨンしんちゃん 超時空！嵐を呼ぶオラの花嫁』
『映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ黄金のスパイ大作戦』
『映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ！オラと宇宙のプリンセス』
『映画クレヨンしんちゃん バカうまっ！ Ｂ級グルメサバイバル！！』
『映画クレヨンしんちゃん ガチンコ！逆襲のロボとーちゃん』
『映画クレヨンしんちゃん オラの引越し物語〜サボテン大襲撃〜』
『映画クレヨンしんちゃん 爆睡！ユメミーワールド大突撃』
『映画クレヨンしんちゃん 襲来!!宇宙人シリリ』
『映画クレヨンしんちゃん 爆盛！カンフーボーイズ 〜拉麺大乱〜』
『映画クレヨンしんちゃん 新婚旅行ハリケーン 〜失われたひろし〜』
『映画クレヨンしんちゃん 激突！ ラクガキングダムとほぼ四人の勇者』
『映画クレヨンしんちゃん 謎メキ！花の天カス学園』
『映画クレヨンしんちゃん もののけニンジャ珍風伝』
『しん次元！クレヨンしんちゃん THE MOVIE 超能力大決戦 〜とべとべ手巻き寿司〜』
■アニメ映画（海外）
7月1日（水）
『SING／シング：ネクストステージ』
『ボス・ベイビー ファミリー・ミッション』
■テレビドラマ（日本）
7月1日（水）
『あなたの番です』
『すいか』
7月5日（日）
『マイ・フィクション』
7月15日（水）
『あなたを奪ったその日から』
『御曹司に恋はムズすぎる』
7月17日（金）
『Prime Originalドラマシリーズ「犯罪者」』＊世界独占配信
7月24日（金）
『お家さん』
『CODE-願いの代償-』
『シロでもクロでもない世界でパンダは笑う』
『ボクの殺意が恋をした』
■テレビドラマ（TBS）
7月1日（水）
『家族狩り』
『TAKE FIVE〜俺たちは愛を盗めるか〜』
『なるようになるさ。』
『めぐり逢い』
『わが家は楽し』
7月2日（木）
『対岸の家事〜これが、私の生きる道！〜』
7月6日（月）
『A LIFE 〜愛しき人〜』
『アンチヒーロー』
『インビジブル』
『GOOD LUCK!!』
『クジャクのダンス、誰が見た？』
『JIN -仁-』
『JIN -仁- 完結編』
『中学聖日記』
『天国と地獄 〜サイコな2人〜』
『とんび』
『ビューティフルライフ〜ふたりでいた日々〜』
『ペンディングトレイン―８時２３分、明日 君と』
『ラストマンー全盲の捜査官ー』
『ルーズヴェルト･ゲーム』
7月13日（月）
『クロサギ（2006）』
『クロサギ（新シリーズ2022）』
『砂の塔〜知りすぎた隣人』
『SPEC〜警視庁公安部公安第五課 未詳事件特別対策係事件簿〜』
『SPEC〜翔〜/警視庁公安部公安第五課 未詳事件特別対策係事件簿』
『SPEC〜零〜/警視庁公安部公安第五課 未詳事件特別対策係事件簿』
『ＤＣＵ』
『ドラゴン桜（2005）』
『ドラゴン桜（2021）』
『日本沈没ー希望のひとー』
『ノーサイド・ゲーム』
『ブラッディ･マンデイ』
『ホワイト･ラボ〜警視庁特別科学捜査班〜』
『夜行観覧車』
7月14日（火）
『キャスター』
7月19日（日）
『イグナイト -法の無法者-』
7月21日（火）
『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』
『TOKYO MER〜隅田川ミッション〜』
7月27日（月）
『あなたには帰る家がある』
『オールドルーキー』
『キワドい２人-Ｋ２-池袋署刑事課神崎・黒木』
『病室で念仏を唱えないでください』
『ブラッディ･マンデイ シーズン2』
『ホテルコンシェルジュ』
『メゾン・ド・ポリス』
『もう一度君に、プロポーズ』
『LADY〜最後の犯罪プロファイル〜』
■テレビドラマ（海外）
2026年7月1日（水）
『Prime Original「エル」シーズン1』（Elle／アメリカ）＊独占配信
『運命は時空を超えて〜I Belonged to Your World〜』（中国）
『恋の香り』（韓国）
『勝負師』（韓国）
『翠林伝〜憎しみから始まった恋の行方〜』（中国）
『不眠日-メビウス-』（中国）
『ボールボーイ・タクティクス』（韓国）
『与卿書〜桃花が決めた花婿様〜』（中国）
7月8日（水）
『皇帝の恋 寂寞の庭に春暮れて』（中国）
『鳳恋歌〜偽りの花嫁と運命の天子〜』（中国）
7月15日（水）
『ユア フレーバー 〜契約キスからはじまる恋!?〜』（中国）
『Prime Original「ライド･オア･ダイ 〜親友は暗殺者〜」シーズン1』（Ride or Die／アメリカ）＊独占配信
7月22日（水）
『ライト・チェイサー 〜必ずキミを救い出す〜』（中国）
7月29日（水）
『冰球少年〜イケメンたちの熱血アイスホッケー〜』（中国）
■テレビアニメ（日本）
6月29日（月）
『ワールド イズ ダンシング』＊地上波先行・見放題最速配信
7月2日（木）
『花ざかりの君たちへ 第2期』＊見放題最速配信
『落第賢者の学院無双〜二度目の転生、Sランクチート魔術師冒険録〜』
7月3日（金）
『ここは俺に任せて先に行けと言ってから10年がたったら伝説になっていた。』＊見放題最速配信
『ヤニねこ』
『領民０人スタートの辺境領主様』＊見放題独占配信
7月4日（土）
『猫と竜』
7月5日（日）
『株式会社マジルミエ 第2期』＊見放題最速配信
『正反対な君と僕（第2期）』＊見放題最速配信
『天幕のジャードゥーガル』
『文豪ストレイドッグス わん！』
『文豪ストレイドッグス わん！２』
7月6日（月）
『乙女怪獣キャラメリゼ』
『さよならララ』
『追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する』
7月7日（火）
『岩元先輩ノ推薦』
『うちの弟どもがすみません』
『鬼の花嫁』
『グロウアップショウ 〜ひまわりのサーカス団〜』
『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』＊見放題最速配信
『令和のダラさん』
7月8日（水）
『君のことが大大大大大好きな100人の彼女 第3期』
『「きみを愛する気はない」と言った次期公爵様がなぜか溺愛してきます』
『魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance』
7月9日（木）
『片田舎のおっさん、剣聖になるII』＊独占配信
『BLACK TORCH』
『無職転生III 〜異世界行ったら本気だす〜』
『ONE PIECE HEROINES』
『同じゼミの染谷さんがセクシー女優だった話。【オンエア版】』
『透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。』
7月10日（金）
『才女のお世話 高嶺の花だらけな名門校で、学院一のお嬢様(生活能力皆無)を陰ながらお世話することになりました』
『メビウス・ダスト』
『レッツゴー怪奇組』
7月11日（土）
『骸骨騎士様、只今異世界へお出掛け中』
『骸骨騎士様、只今異世界へお出掛け中II』
『きみが死ぬまで恋をしたい』
『幼女戦記II』
『幼女戦記 閑話「砂漠のパスタ大作戦」』
『鎧真伝サムライトルーパー（2クール目）』
『身代わり令嬢を救ったのは冷酷無慈悲な氷の王子の愛でした』
7月12日（日）
『対ありでした。〜お嬢さまは格闘ゲームなんてしない〜』
『パーフェクトアディクション』
『ぐらんぶる Season 3』
7月13日（月）
『手札が多めのビクトリア』
『クレバテスII-魔獣の王と偽りの勇者伝承-』
7月14日（火）
『乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です2』
7月15日（水）
『いびってこない義母と義姉』
7月16日（木）
『スーパーの裏でヤニ吸うふたり』
7月17日（金）
『花織さんは転生しても喧嘩がしたい』
7月19日（日）
『サイボーグ009ネメシス』
7月26日（日）
『BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-』
■テレビアニメ（海外）
7月31日（金）
『Prime Original「バットマン：マントの戦士」シーズン2』（Batman: Caped Crusader／アメリカ）＊独占配信
■ドキュメンタリー（日本）
7月16日（木）
『POTENTIAL 大倉忠義』
■バラエティー（日本）
7月3日（金）
『ワイルドトリッパー!! シーズン2』＊独占配信
7月17日（金）
『これ余談なんですけど・・・』
7月20日（月）
『探偵！ナイトスクープ』
7月21日（火）
『華大さんと千鳥くん シーズン1〜2』
■音楽
7月1日（水）
『Zipangu』＊独占配信
7月10日（金）
『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”』＊独占配信
■スポーツ
7月31日（金）
『#3 MLB NEXT PITCH』＊独占配信