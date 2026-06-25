とちぎテレビ

台風７号は２７日の午後に栃木県に最接近する見込みとなっています。宇都宮地方気象台は警報級の大雨になるおそれがあるとして注意するよう呼びかけています。

台風７号は、２５日午後８時には宮古島の東約１１０キロの海上にあって北北東へ進んでいます。中心の気圧は９８５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４０メートルとなっています。また、台風８号は２５日午後６時時点で日本の南にあり、北西に進んでいて、２７日の午前には熱帯低気圧に変わる見込みです。

こうした状況を受け宇都宮地方気象台は台風７号と台風８号に関する説明会を開きました。気象台によりますと、このあと台風７号は太平洋側の沿岸を東にすすみ、２７日の午後に栃木県に最も接近する見込みです。

県内では、台風７号と台風８号から変わる熱帯低気圧などの影響で大気の状態が不安定となり警報級の大雨となる可能性があります。２６日の午後６時から２７日の午後６時までの２４時間に降る雨の量は、北部南部ともに多いところで１２０ミリの予想となっています。また、２７日の午後を中心に強風となる見込みです。

気象台は断続的に雷を伴った激しい雨が降るところもあるとして土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に注意するよう呼びかけています。