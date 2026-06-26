「キレッキレだな！」日本代表、前田大然のゴールで先制 スウェーデンも反撃…1点返され1−1の同点に
日本は後半に前田大然のゴールで先制も、同点に追いつかれる(C)Getty Images
サッカー日本代表（FIFAランク16位）は現地時間6月25日、北中米ワールドカップ（W杯）グループリーグF組第3戦でスウェーデン（同36位）と対戦。
【動画】前田が会心の先制ゴールを決めたシーン
前半は0−0に終わり、後半に入ると、56分に前田大然のゴールで先制した。SNS上のファンからは「前田大然偉すぎー！」「前田大然の裏への動きが素晴らしい！「やったー！ゴール」 美しいゴール！」「キレッキレだな！」といったコメントが寄せられた。
1点を先制した日本だったが、スウェーデンも反撃。62分にアンソニー・エランガのシュートで同点に追いつき1−1となっている。
また、日本は前半39分にアクシデントが発生。3バックのセンターで先発の板倉滉に代わって谷口彰悟が投入された。森保一監督は板倉について「少し筋肉の異常を訴えた」と説明した。
一方、37分にスウェーデン代表もDFイサク・ヒエンが負傷し、MFルーカス・ベリヴァルに交代した。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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