2.5次元歌い手アイドルグループ「すにすて - SneakerStep」のらおが25日、誕生日を迎えて、STPR ONLINE STOREで「らお BIRTHDAY GOODS 2026」の受注販売を開始した。今回のために描き下ろされた新ビジュアルは、らおがステージ上でマイクを握り締めて、全力で歌を届ける熱いワンシーンを切り取ったもの。客席へ向けてマイクを差し出し、躍動感あふれるエネルギッシュなライブを感じさせる迫力あるカットだ。

記念グッズのラインナップは、アクリルパネル、アクリルキーホルダー、ミニアクリルスタンド、そして猫耳をあしらったニットキャップの全4アイテム。さらに、これらすべてをまとめたコンプリートセットには、セット限定として表情違いのイラストを用いた複製直筆メッセージ入りブロマイドが封入されるという。

らおは「誰かみたいになれなくても、強く見えなくたっていい、俺は俺のままで。いつも、ありがとう！」と感謝のコメントを発信した。

まだデビュー１年だが、らおは、TikTokに公開した動画の総再生数が1億回数の再生超えを記録するなど、高い歌唱力が注目されている。また、グループのムードメーカーとして、ライブのMCを盛り上げるなど、存在感はピカイチ。ここから、ますますの飛躍を遂げてみせる。