【W杯2026】39歳・長友佑都、“真っ白”な頭にSNSも注目「気合い感じる」「頭ケガしたの？」 5大会連続出場の快挙
「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」の日本対スウェーデン戦が日本時間26日に行われ、1-1の同点で迎えた後半、長友佑都（39）が途中出場。5大会連続出場の快挙を成し遂げた一方、頭に巻いた“白い”バンドが注目を集めている。
両チームにとってグループリーグ最終戦となった試合では、序盤から一進一退の攻防が続いている。同点で迎えた後半30分、中村敬斗に代わって、長友が今大会初出場。頭には真っ白なバンドが巻かれていた。
【写真】頭の“アレ”は何だ？ 視聴者の注目を集めた長友佑都
長友の出場にSNS上では「やべえ長友のバンダナが鉢巻にしか見えねえ」「バンダナのおかげで位置がわかりやすいな」「気合い感じるな」「頭ケガしたの？」との反響が寄せられている。
両チームにとってグループリーグ最終戦となった試合では、序盤から一進一退の攻防が続いている。同点で迎えた後半30分、中村敬斗に代わって、長友が今大会初出場。頭には真っ白なバンドが巻かれていた。
【写真】頭の“アレ”は何だ？ 視聴者の注目を集めた長友佑都
長友の出場にSNS上では「やべえ長友のバンダナが鉢巻にしか見えねえ」「バンダナのおかげで位置がわかりやすいな」「気合い感じるな」「頭ケガしたの？」との反響が寄せられている。