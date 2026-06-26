

予選、決勝ともに力を出し尽くした帝京大・楠岡由浩 photo by Satoshi Wada





大学生ランナーの活躍が例年以上に目立った陸上日本選手権（６月12〜14日、パロマ瑞穂スタジアム）男子5000m。帝京大のエース、楠岡由浩（４年）は予選で自己ベストで組１着、決勝でも果敢に挑み10位に入った。

今年の箱根駅伝では花の２区を任されながら区間最下位に終わったが、ケガからの復活を遂げ、日本一を決める大舞台に初出場ながら、その存在感を大いに知らしめた。

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帝京大の楠岡由浩（４年）にとっては、今回が初めての日本選手権だった。

「これだけ観客が多いレースは初めて。スタジアムも大きいですし、歓声がすごくて、駅伝とは別のよさがあると思いました。走っていて楽しいレースでした」

これまでに経験したレースとはまた違った、こんな感慨があった。

その大舞台で「今の力を出しきりました」ときっぱり言いきれる自負はある。だからこそ、国内トップ選手との力の差を余計に痛感した。

「ハイペースになると思っていて、そこそこのペースでも余裕を持って走れていたんですけど、残り数周からのペースアップに対応できず、じわじわと離されるレースになってしまいました。経験の差もありましたし、シンプルに自分の力不足っていうことだと思います」

初出場で10位という結果は十分に健闘したように映るが、レースを終えて時間が経つにつれ、悔しさは大きくなっていった。

【箱根２区でのアクシデントからの復活劇】

もっとも、今年の箱根駅伝を振り返れば、楠岡が日本選手権のスタートラインに立っていること自体、奇跡のようにも思える。

昨年度、5000mと10000mで帝京大記録を打ち立てた楠岡は、今年の箱根駅伝で満を持して"花の２区"を担った。

しかし、レース中に思わぬアクシデントに見舞われる。６km付近で右の足底に痛みが走り、思うようにペースを上げられず、まさかの区間最下位に終わったのだ。

「レース中にケガをしてしまって、なかなかうまい走りができなかったんですけど、もしケガをせずに走っていても、（早大の）山口（智規）さんや（城西大の）ビクター（キムタイ）さんのような走りができていたかっていうと......。単純な力不足もあったと思います」

楠岡はケガを言い訳にせず、力のなさを認めていたが、右足底の痛みは部分断裂という診断だった。

思いのほか回復が早かったとはいえ、それでも走れるようになるまでには１カ月程度の時間を要した。つまりは、練習を再開した時点では、日本選手権まで約４カ月しかなかったということだ。「学生のうちに日本選手権を経験することに意義がある」と言葉にしていたものの、まだ出場する資格すら持っていなかった。

そのような状況から、楠岡の快進撃は始まる。今シーズンを迎えたばかりの頃は「まだ治りきっていない」と話していたが、そんな言葉とは裏腹に楠岡は好走を連発した。

復帰戦となった3月28日の国士舘大学競技会でいきなり自身の持つ帝京大記録を更新する13分43秒81をマーク。4月11日に行なわれた日本グランプリシリーズの金栗記念陸上では10000mで優勝を飾った。そして、４月27日のNITTAIDAI Challenge Gamesでは5000mで日本人トップ（４位）の快走を見せ、記録も13分32秒60と再び帝京大記録を更新。さらには、日本選手権の参加資格も突破した。

５月の関東インカレは、予選、決勝の２ラウンド制で行なわれる日本選手権を想定して、思いきって5000mと10000mの２種目に出場した（初日の10000mは７位だったが、４日目の5000mはさすがに疲労もあって15位だった）。一人１種目が基本方針の帝京大では異例のことだった。

【予選の自己ベスト更新、決勝で得た戦える手応え】

このように日本選手権に向けた対策も万全に行なって、本番を迎えた。

まずは予選。楠岡は２組目に登場。同じ組には早稲田大の鈴木琉胤（２年）と増子陽太（１年）もいたが、楠岡は同じ学生よりも優勝経験のある塩尻和也（富士通）を意識してレースを進めた。

「塩尻さんは残り数周から上げるレース展開が多いので、ラスト勝負というよりはロングスパートの争いになると予想していて、その対策をしてきました」

レースは鈴木が4200mまで先頭を走ったが、楠岡の読み通り、残り２周で塩尻が先頭に立ちペースが上がると、一気に先頭集団の人数が絞られた。

予選から思わぬハイレベルなレースになったが、楠岡はこのような展開にも冷静に対処。そして、「決勝に向けて刺激を入れる意味でも、しっかりラストを上げて、１着でゴールするのは自信になると考えていた」と言うように、最後のホームストレートで先頭に立ち、組トップで決勝進出を決めた。

記録も13分26秒92と、またしても自己ベストと帝京大記録を塗り替えた。

「予選はある程度余裕を持って通過できました。関東インカレの時ほど疲れも残っていなくて、すごくよい状態で決勝を迎えることができたので、チャンスはあると思いました」

しかし、自信を持って決勝に臨んだものの、なかなか勝負をさせてもらえなかった。

「ロングスパートの練習はしてきたし、ラスト数周で動くのはわかっていたんですけど......」

わかっていても力及ばず。入賞まであと少し届かなかった。

決勝のフィニッシュタイム13分32秒14は、予選の記録を上回れなかったものの、この大会を迎える前までの自己記録よりも速かった。

「残り１周まで先頭争いにしっかり付ければ、チャンスはあると思っていたんですけど、その前に少し離されてしまい、みんなのスパートの波に乗れませんでした。振り返ると、もっと前のほうにいれば違う展開になっていたと思うんですけど、レース中はなかなかそういうふうに考えが回らなかった。それができないのも自分の力だなと思いました」

このように決勝のレースを振り返る。

一方で、こんなことも口にしていた。

「圧倒的な力の差を感じたっていうよりは、自分もやれるっていうのを感じました」

力負けを認めつつも、確かな手応えを得られたのも事実。「今後、優勝を目指すためには、必要なステップかなと思う」と前を向く。

【自身の成長はチームへの刺激に】

楠岡を指導する中野孝行監督も、初の大舞台で力走した教え子を称えていた。

「全員の前で感想を話してもらったんですけど、『抵抗することはできたんじゃないかって感じた』と言っていました。世界への第一歩だってプレッシャーをかけていましたが、彼はすごく悔しさを感じてくれた。『よく頑張った』って、本当に久しぶりに褒めました」

帝京大駅伝競走部の歴史上、在学中に5000mで日本選手権に出場するのは楠岡がチーム史上初めて。これまでにも楠岡は、チームで初めて10000m27分台をマークするなど、チームの歴史を切り開いてきたが、また新たな１ページにその名を刻んだ。

「入賞は最低限したかったんですけど、自分が出ることで、今後は日本選手権が当たり前のようなチームになっていければいいなと思っています。その一歩目としては良かったです。自分はあまりいろいろ語るタイプではないんですけど、今回の日本選手権の僕の予選や決勝の走りを見て、（チームメイトが）何かを感じてくれればと思います」

７月には中国・オルドスで開催されるU23アジア選手権に10000mで日本代表として出場する。今季副将を務める楠岡は、その背中でチームを引っ張る。

今シーズンを迎えて、楠岡と浅川侑大（４年）のほかにはなかなか目立った活躍がなかったが、帝京大は、箱根駅伝で過去最高順位を上回る総合３位以内をチーム目標に掲げている。もちろん現状では厳しい目標だ。だが、チームの歴史に数々の足跡を刻んできた楠岡が在籍しているからこそ、箱根駅伝でも期待せずにはいられない。何より楠岡の奮闘ぶりは、チームメイトをも勇気づけたに違いない。