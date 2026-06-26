辻希美「1人でたっち出来るようになった」次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの姿公開「どんどんお姉さんに」「ずっと見ていられる可愛さ」の声
【モデルプレス＝2026/06/26】タレントの辻希美が6月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの成長した姿を公開した。
【写真】39歳5児のママタレ「どんどんお姉さんになってる」2025年誕生の第5子
辻は「あたち 最近1人でたっち出来るようになったんだよぉ」と添え、室内で撮影した動画を投稿。プレイマットの上にしっかりと立ち、おもちゃを手に微笑む夢空ちゃんの姿が収められている。
この投稿に、ファンからは「あっという間ですね」「成長に感動」「どんどんお姉さんになってる」「天使すぎる」「ずっと見ていられる可愛さ」「癒しそのもの」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】39歳5児のママタレ「どんどんお姉さんになってる」2025年誕生の第5子
◆辻希美、夢空ちゃんの成長した姿披露
辻は「あたち 最近1人でたっち出来るようになったんだよぉ」と添え、室内で撮影した動画を投稿。プレイマットの上にしっかりと立ち、おもちゃを手に微笑む夢空ちゃんの姿が収められている。
◆辻希美の投稿に「どんどんお姉さんになってる」の声
この投稿に、ファンからは「あっという間ですね」「成長に感動」「どんどんお姉さんになってる」「天使すぎる」「ずっと見ていられる可愛さ」「癒しそのもの」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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