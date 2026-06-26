39歳・長友佑都がついに北中米W杯のピッチへ！「えぐいぐらい応援しますよ」南野拓実の言葉が現実に【W杯】
「佑都くんが出たら、ベンチも含めてえぐいぐらい応援しますよ」
メンター役の南野拓実がそう語っていた相手は、39歳のベテラン・長友佑都だった。
そして、その瞬間はついに訪れた。
2026年６月25日（日本時間26日）、北中米ワールドカップのスウェーデン戦。長友が、ついにピッチに立った。
チームの勝利のため、そして仲間を孤独にさせないため--。ベンチから誰よりも声を張り、誰よりも熱く戦い続けてきた男が、ワールドカップの舞台へと送り出された。
１-−１で迎えた75分、交代を告げられて左ウイングバックに入ると、スタジアムは大きな拍手に包まれた。その喝采は、39歳になってもなお、日本代表を支え続ける長友へと惜しみなく注がれた。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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メンター役の南野拓実がそう語っていた相手は、39歳のベテラン・長友佑都だった。
そして、その瞬間はついに訪れた。
2026年６月25日（日本時間26日）、北中米ワールドカップのスウェーデン戦。長友が、ついにピッチに立った。
チームの勝利のため、そして仲間を孤独にさせないため--。ベンチから誰よりも声を張り、誰よりも熱く戦い続けてきた男が、ワールドカップの舞台へと送り出された。
１-−１で迎えた75分、交代を告げられて左ウイングバックに入ると、スタジアムは大きな拍手に包まれた。その喝采は、39歳になってもなお、日本代表を支え続ける長友へと惜しみなく注がれた。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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