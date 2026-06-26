スウェーデン戦で先発している田中。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部／JMPA代表撮影）

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　森保一監督が率いる日本代表は現地６月25日、北中米Ｗ杯のグループＦ最終節で、スウェーデン代表とダラス・スタジアムで対戦している。

　後半開始直後の48分、田中碧がミドルシュートを放った場面で、試合を生中継しているNHKで解説を務める本田圭佑が、田中のソックスのふくらはぎあたりに注目。「田中さん、めっちゃソックス破けてません？」とコメントした。
 
　すると、同じく解説を務める林陵平氏が「ふくらはぎへの圧を避けるために、けっこういろんな選手がやっているんですよ」と説明。本田は「え？ マジ？ 嘘やん。ファッションじゃなくて？」と意外そうな反応を見せた。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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