「え？ マジ？ 嘘やん」Ｗ杯の日本戦中継で本田圭佑が“意外”な事実に仰天「ファッションじゃなくて？」
森保一監督が率いる日本代表は現地６月25日、北中米Ｗ杯のグループＦ最終節で、スウェーデン代表とダラス・スタジアムで対戦している。
後半開始直後の48分、田中碧がミドルシュートを放った場面で、試合を生中継しているNHKで解説を務める本田圭佑が、田中のソックスのふくらはぎあたりに注目。「田中さん、めっちゃソックス破けてません？」とコメントした。
すると、同じく解説を務める林陵平氏が「ふくらはぎへの圧を避けるために、けっこういろんな選手がやっているんですよ」と説明。本田は「え？ マジ？ 嘘やん。ファッションじゃなくて？」と意外そうな反応を見せた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
後半開始直後の48分、田中碧がミドルシュートを放った場面で、試合を生中継しているNHKで解説を務める本田圭佑が、田中のソックスのふくらはぎあたりに注目。「田中さん、めっちゃソックス破けてません？」とコメントした。
すると、同じく解説を務める林陵平氏が「ふくらはぎへの圧を避けるために、けっこういろんな選手がやっているんですよ」と説明。本田は「え？ マジ？ 嘘やん。ファッションじゃなくて？」と意外そうな反応を見せた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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