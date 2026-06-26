「どうしたんだ!?」「大丈夫かな...」スウェーデン戦に先発した板倉滉が前半途中で交代。SNSざわつく「心配すぎる」【Ｗ杯】
日本代表は現地６月25日、北中米ワールドカップのグループステージ最終節（Ｆ組）でスウェーデン代表とダラス・スタジアムで対戦している。
日本は前半のうちにアクシデントに見舞われる。先発したキャプテンの板倉滉が、39分に途中交代。代わって谷口彰悟がピッチに投入された。
この交代に、SNS上では「どうしたんだ!?」「大丈夫かな...」「怪我？」「心配すぎる」「板倉までいなくなったらやばい」「何の交代なんだろう」「怪我じゃなければいいが」「違和感があったのか」「大事ではないことを祈る」といった声が上がった。
なお、森保一監督はハーフタイムのインタビューで、板倉の交代理由を「少し筋肉の異常を訴えてきたので。本人は大丈夫と言いましたけど、念のために代えました」と語った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のスウェーデン戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は先制弾の11番＆圧巻だったボランチと守護神
日本は前半のうちにアクシデントに見舞われる。先発したキャプテンの板倉滉が、39分に途中交代。代わって谷口彰悟がピッチに投入された。
この交代に、SNS上では「どうしたんだ!?」「大丈夫かな...」「怪我？」「心配すぎる」「板倉までいなくなったらやばい」「何の交代なんだろう」「怪我じゃなければいいが」「違和感があったのか」「大事ではないことを祈る」といった声が上がった。
なお、森保一監督はハーフタイムのインタビューで、板倉の交代理由を「少し筋肉の異常を訴えてきたので。本人は大丈夫と言いましたけど、念のために代えました」と語った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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