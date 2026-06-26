◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本―スウェーデン（2026年6月26日 ダラス）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の最終第3戦で、日本代表（FIFAランク16位）はスウェーデン（同36位）と対戦。スコアレスで前半を折り返すと、後半11分にMF前田大然（28＝セルティック）の得点で日本が先制に成功した。しかし、後半17分に同点に追いつかれた。

スウェーデンは、初戦でチュニジアに5―1の快勝を収めたが、2戦目でオランダに1―5の大敗を喫して、1次リーグ突破へ負けられない最終戦となった。日本戦のスタメンには、プレミアリーグで活躍するイサク、ヨケレス、エランガの3トップの布陣に変更した。

後半11分に前田のゴールで先制。しかし同17分、ペナルティエリア右角付近から今大会初のスタメン起用となったFWアントニー・エランガ（ニューカッスル）が左足を振り抜く豪快なミドルシュートで同点に追いついた。エランガはオランダ戦に続いて、今大会2得点目になった。

ネットでは「敵ながらあっぱれ！」「エグい！」「上手すぎる」「どうしようもなかった」「反撃の一発」などの声があがった。