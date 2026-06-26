岡崎支局長 坂本憲哉

徳川家康生誕の地である愛知県岡崎市。

ご当地の味といえば八丁みそである。地元にはみそ煮込みうどんの名店がいくつもある。みその味わいにこだわる逸品を紹介したい。

「昔ながらの味を楽しんで」

１６４５年（正保２年）創業の合資会社八丁味噌（みそ）（屋号・カクキュー）。本社敷地内のレストラン「岡崎カクキュー八丁村」では八丁みそをふんだんに使った料理に出合える。

おすすめは「ゆば天味噌煮込みうどん」（１３００円）。スープは濃厚なコクとさわやかな酸味、かすかな渋みのバランスが絶妙だ。大きなゆばの天ぷらがスープをたっぷり吸い、口に含むとうまみがジュワッと広がる。コシのある麺から小麦の甘みがにじみ出て、スープとの相性もとても良い。

八丁みそは、江戸時代に岡崎城から八丁（約８７０メートル）先の村で造られたことが名の由来とされる。同社は伝統的な製法を踏襲し、米こうじを使わず大豆と塩を二夏二冬かけて熟成させる。八丁みそは水分が少なく、味が濃い。そのため、米みそを加えた赤みそをスープに使う店も多いが、同店は八丁みそにこだわる。

「長期熟成した八丁みそのコクと酸味、渋み。昔ながらの味を楽しんでほしい」と企画室長の野村健治さん（５０）。同社には昭和初期の伝票類が残り、映画監督の小津安二郎や作家の川端康成らが名を連ねる。当時と変わらぬおいしさを今も楽しめるというのは、なかなか趣深い。

こちらもオススメ…みそ尽くしの「ソフトクリーム」

敷地内の売店の名物は「味噌ソフトクリーム」（５００円）。みそを練り込んだクリームに八丁みそのパウダーをかけ、さらにみそせんべいを添える。まさにみそ尽くしといえるだろう。食べてみると、コクのある甘じょっぱさがまるで塩キャラメルのようで驚かされる。当地を訪れたら、ぜひご賞味いただきたい。

※税込み。記事中の値段などは紙面掲載時のものです。

◇

国内外の総支局長が、日頃通っている店のおすすめメニューなど、地域の自慢の味を紹介します。

岡崎カクキュー八丁村

愛知県岡崎市八丁町６９

午前１１時〜午後３時（ラストオーダー午後２時半）。年末年始は休み。加工品はオンラインショップでも購入できる。詳しくはホームページで。