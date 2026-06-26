◆米大リーグ ブルージェイズ―レンジャーズ（２５日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズの岡本和真内野手が２５日（日本時間２６日）、本拠のレンジャーズ戦に「４番・三塁」でスタメン出場。第２打席で左前安打を放った。

レンジャーズ先発は左腕ゴア。２回先頭の第１打席はカウント２―２からの７球目を打って三塁線への三ゴロだった。チームが１安打に抑えられる中、０―６の５回先頭で迎えた第２打席で、低めに外れるカーブをとらえ、三遊間を破る左前打で出塁した。カークが安打、ルークスが四球で満塁となり、シュナイダーの中犠飛で岡本が三塁から生還した。その後もストローが２点適時二塁打で続き、岡本のチーム２本目の安打から３点を返し、３−６とした。

この日はオールスターの１次投票結果が発表。ドジャース大谷翔平投手が全体１位でナ・リーグＤＨでのスタメン出場が決まった。岡本はア・リーグ三塁手部門で、カミネロ（レイズ）とのマッチレースを制して逆転トップ。上位２人による決戦投票に駒をすすめた。これで上回れば、１年目でのスタメン出場が決まる。

前日のアストロズ戦では４試合ぶりに無安打。連続試合安打と連続試合打点はともに「３」で止まったが、それまで５試合は１７打数６安打２本塁打７打点と好調をキープしている。