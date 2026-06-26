◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦 日本―スウェーデン（２５日、ダラス競技場）

８大会連続８度目出場の日本は、２大会ぶり１２度目出場のスウェーデンと対戦。３９歳のＤＦ長友佑都が、日本人初の５大会連続Ｗ杯出場を果たした。後半３０分に白いヘアバンドを巻いてピッチに立った。

過去４大会は計１５試合全て先発出場してきたが、今大会は初戦から２試合は出場なし。それでもベンチの最前線で、座ることなく仲間を鼓舞してきた。「モチベーションは誰よりも高い。そのために４年間やってきた。絶対にチャンスはどこかであると思うので絶対に諦めない」。熱い思いで過ごしてきた鉄人が、引き分け以上で２位以内での決勝トーナメント（Ｔ）進出が決まる大一番でピッチに立った。

５大会連続出場は、今大会で６大会連続の最多記録を打ち立てたアルゼンチンＦＷメッシ、ポルトガルＦＷのＣロナウド、メキシコＧＫオチョア、クロアチアＭＦモドリッチに次ぐ偉業だ。３９歳２８６日の出場も、自身が持つ日本代表のＷ杯年長出場１位の記録を更新した。試合３日前の練習では「１０００％です、状態。僕が出たら一気にボルテージ上がるんで、上げさせるんで」と語っていた鉄人。試合後のインタビューでは「マンマミーア！（イタリア語で、なんてこった）」を連呼。「どこが相手だろうと勝つだけ。信じてください」とコメントした。

◆長友の過去のＷ杯４大会

▼２０１０年南アフリカ大会＝２３歳

全４試合フル出場。決勝トーナメント（Ｔ）１回戦敗退。

▼１４年ブラジル大会＝２７歳

全３試合フル出場。１次リーグ敗退。

▼１８年ロシア大会＝３１歳

人気アニメ「ドラゴンボール」のスーパーサイヤ人を意識した金髪で臨み、全４試合フル出場。決勝Ｔ１回戦敗退。

▼２２年カタール大会＝３６歳

Ｗ杯仕様の金髪で臨み、大会中は自身が叫んだ「ブラボー」で日本中を熱狂させた。全４試合に先発出場。決勝Ｔ１回戦敗退。

◆主なＷ杯５大会連続以上の代表入り選手

位置 選手名 （ 国 ） 期間（年） ＝年齢

ＧＫ カルバハル（メキシコ） １９５０〜６６＝３７

ＤＦ マテウス （ドイツ） １９８２〜９８＝３７

ＧＫ ブッフォン（イタリア） １９９８〜１４＝３６

ＤＦ マルケス （メキシコ） ２００２〜１８＝３９

ＤＦ 長友佑都（日 本） ２０１０〜２６＝３９

ＦＷ メッシ※（アルゼンチン）２００６〜２６＝３９

ＦＷ Ｃロナウド※（ポルトガル）２００６〜２６＝４１

ＧＫ オチョア（メキシコ） ２００６〜２６＝４０

ＭＦ モドリッチ（クロアチア）２００６〜２６＝４０

【注】※は歴代最多６大会連続出場中。年齢は最終大会時 