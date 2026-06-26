後半、途中出場した長友佑都(カメラ・今成　良輔)

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◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦　日本―スウェーデン（２５日、ダラス競技場）

　８大会連続８度目出場の日本は、２大会ぶり１２度目出場のスウェーデンと対戦。３９歳のＤＦ長友佑都が、日本人初の５大会連続Ｗ杯出場を果たした。後半３０分に白いヘアバンドを巻いてピッチに立った。

　過去４大会は計１５試合全て先発出場してきたが、今大会は初戦から２試合は出場なし。それでもベンチの最前線で、座ることなく仲間を鼓舞してきた。「モチベーションは誰よりも高い。そのために４年間やってきた。絶対にチャンスはどこかであると思うので絶対に諦めない」。熱い思いで過ごしてきた鉄人が、引き分け以上で２位以内での決勝トーナメント（Ｔ）進出が決まる大一番でピッチに立った。

　５大会連続出場は、今大会で６大会連続の最多記録を打ち立てたアルゼンチンＦＷメッシ、ポルトガルＦＷのＣロナウド、メキシコＧＫオチョア、クロアチアＭＦモドリッチに次ぐ偉業だ。３９歳２８６日の出場も、自身が持つ日本代表のＷ杯年長出場１位の記録を更新した。試合３日前の練習では「１０００％です、状態。僕が出たら一気にボルテージ上がるんで、上げさせるんで」と語っていた鉄人。試合後のインタビューでは「マンマミーア！（イタリア語で、なんてこった）」を連呼。「どこが相手だろうと勝つだけ。信じてください」とコメントした。

　◆長友の過去のＷ杯４大会

　▼２０１０年南アフリカ大会＝２３歳

　全４試合フル出場。決勝トーナメント（Ｔ）１回戦敗退。

　▼１４年ブラジル大会＝２７歳

　全３試合フル出場。１次リーグ敗退。

　▼１８年ロシア大会＝３１歳

　人気アニメ「ドラゴンボール」のスーパーサイヤ人を意識した金髪で臨み、全４試合フル出場。決勝Ｔ１回戦敗退。

　▼２２年カタール大会＝３６歳

　Ｗ杯仕様の金髪で臨み、大会中は自身が叫んだ「ブラボー」で日本中を熱狂させた。全４試合に先発出場。決勝Ｔ１回戦敗退。

　◆主なＷ杯５大会連続以上の代表入り選手

位置　　選手名　　（　国　）　　期間（年）　＝年齢

ＧＫ　カルバハル（メキシコ）　１９５０〜６６＝３７

ＤＦ　マテウス　（ドイツ）　１９８２〜９８＝３７

ＧＫ　ブッフォン（イタリア）　１９９８〜１４＝３６

ＤＦ　マルケス　（メキシコ）　２００２〜１８＝３９

ＤＦ　長友佑都（日　　本）　２０１０〜２６＝３９

ＦＷ　メッシ※（アルゼンチン）２００６〜２６＝３９

ＦＷ　Ｃロナウド※（ポルトガル）２００６〜２６＝４１

ＧＫ　オチョア（メキシコ）　２００６〜２６＝４０

ＭＦ　モドリッチ（クロアチア）２００６〜２６＝４０

【注】※は歴代最多６大会連続出場中。年齢は最終大会時　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　