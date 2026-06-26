◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦 チュニジア―オランダ（２５日、カンザスシティー競技場）

ＦＩＦＡランク８位のオランダ代表は、１次リーグ（Ｌ）Ｆ組３戦目で同４５位のチェニジア代表と対戦。３点目を決めた。

戦前は大雨、雷雨の予報もあったが、日本戦と同じ日本時間午前８時（日本時間）から試合はスタート。前半３分にチュニジアのＭＦスヒリのオウンゴールでオランダが先制した。

さらに同７分、セットプレーからＤＦファンダイクが折り返し、ＦＷブロビーがゴールを決めて２点目を挙げた。その後もオランダのペースで試合が進んだが、得点は動かず２―０でそのまま前半が終了した。

雨が激しさを増した後半。９分、チュニジアが右のＣＫからＦＷマストゥリがヘッドで決めて１点を返したが、オランダは後半１７分にＣＫをファンヘッケが頭で合わせ３点目が入った。

勝ち点４かつ得失点も大きくプラスのオランダは、１次リーグ突破はほぼ確実。敗退が決定しているチュニジア（２試合９失点）に点差をつけて勝てば、日本が勝ったとしても得失点差で及ばない可能性が高く１位通過が決まる。

オランダは、第１戦で日本代表と２―２のドローだったが、第２戦はスウェーデンに５―１の大差で勝った。Ｆ組１位通過なら決勝トーナメント初戦で、グループＣの２位モロッコ、同２位ならブラジルと対戦する。