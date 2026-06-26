aespaジゼル、ノーメイクショットに反響「ナチュラルなのに圧倒的な美しさ」「天才ビジュ」
【モデルプレス＝2026/06/26】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のGISELLE（ジゼル）が、6月25日までに自身のInstagramを更新。ノーメイクショットを公開した。
【写真】「メイクしてなくても強い」ビジュ誇る25歳K-POP美女
ジゼルは、髪を後ろでまとめたスタイルにTシャツを着用したソロショットを投稿。ノーメイク姿で口に指を添え、カメラを見つめる姿が収められており、透明感のある美しい肌が輝いている。
また、恐竜の骨格をイメージしたコスチュームに身を包んだ姿や笑顔の自撮りショットなども載せている。
この投稿は「ナチュラルなのに圧倒的な美しさ」「天才ビジュ」「雰囲気が柔らかくて素敵」「メイクしてなくても強い」「飾らない感じが好き」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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◆ジゼル、美肌輝くノーメイクショット披露
ジゼルは、髪を後ろでまとめたスタイルにTシャツを着用したソロショットを投稿。ノーメイク姿で口に指を添え、カメラを見つめる姿が収められており、透明感のある美しい肌が輝いている。
◆ジゼルの投稿に「ナチュラルなのに圧倒的な美しさ」と反響
この投稿は「ナチュラルなのに圧倒的な美しさ」「天才ビジュ」「雰囲気が柔らかくて素敵」「メイクしてなくても強い」「飾らない感じが好き」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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