【通算3000号記念！】7月3日発売の『週刊漫画ゴラク』は破格のスペシャルプライス「110円」!!!!

『週刊漫画ゴラク』が通算3000号に到達！7月3日発売の記念号が特別価格110円に

株式会社日本文芸社は、発行する青年漫画誌『週刊漫画ゴラク』が通算3000号を迎えることを記念し、2026年7月3日（金）発売の記念号を特別価格110円（税込）で発売する。

半世紀以上にわたる読者への感謝を込め、通常価格550円の80%OFFという破格のプライスが実現。全国の書店やネット書店、コンビニエンスストアで販売される。

『週刊漫画ゴラク』は30代～50代の男性を中心に長年愛され続けている週刊漫画雑誌。ピカレスクロマン、任侠、グルメ、ハードボイルドなど、唯一無二の濃厚なストーリーを展開してきた。同誌は、次の節目となる4000号へ向けてさらなるエンターテインメントを追求していく。

漫画界の伝説、光臨！記念号のミレニアム表紙＆巻頭カラーを飾る！

巨匠・永井 豪先生、

完全新作「地球大戦2053」、増大36ページで堂々登場！！

百戦錬磨の漢も震える豪華最強ラインナップ！！

「白竜 HADOU」 作／天王寺大 画／渡辺みちお

「ゴールデン・ガイ」作／渡辺 潤

「警部補ダイマジン」 作／リチャード・ウー 画／コウノコウジ

「山岳超人マツオカ」作／志名坂高次 画／粂田晃宏

「天牌」作／嶺岸信明 原案／来賀友志

「すばる、今日なにつくる？～ひとりで生きてく練習ごはん～」作／五郎丸えみ

「～銀牙伝説～レクイエム」作／高橋よしひろ

「江戸前の旬」作／さとう 輝 原案／九十九 森

「地獄一丁目一番地 刑事失格」作／郷 力也

「イメル・フウリ」作／こうの史代

「ごじあいのススメ」作／カレー沢薫

「酒のほそ道」作／ラズウェル細木

「家電のデンさん」作／神保あつし

「漫画家、猟師になる」作／前田治郎

3000号記念号 通常価格550円→特別定価110円（税込）