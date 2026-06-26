■FIFAワールドカップ2026 グループF 日本−スウェーデン（日本時間26日、ダラススタジアム）

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サッカー男子日本代表（FIFAランク18位）は、スウェーデン代表（同38位）と対戦した。スコアレスで迎えた後半11分に前田大然が先制ゴールを挙げたが、17分にエランガに同点ゴールを許した。

日本の先発メンバーは、GKに鈴木彩艶（23）。DFには菅原由勢（25）瀬古歩夢（26）が今大会初先発。加えて板倉滉（29）と伊藤洋輝（27）の4人。MFは田中碧（27）、堂安律（28）、前田大然（28）、中村敬斗（25）、鎌田大地（29）。FWには既に2ゴールを決めている上田綺世（27）が入り、チュニジア戦から3人を入れ替えた。

後半11分、上田から堂安とつなぎ最後は前田がワントラップしてゴールへ流し込んだ。前田はワールドカップ通算2点目となった。しかし、17分、右サイドから切れ込んだアントニー・エランガの強烈なシュートで同点を許した。