◇ア・リーグ ブルージェイズ-レンジャーズ（2026年6月25日 トロント）

ブルージェイズの岡本和真外野手（29）が25日（日本時間26日）、本拠地でのレンジャーズ戦に「4番・三塁」で先発出場。0-6の5回無死先頭打者第2打席で、相手先発ゴアが投じたカーブを巧みに捉えて左前打を放った。

23日（同24日）のアストロズ戦は3安打3打点2四球とフル回転も、前日24日（同25日）の同戦は4打数無安打。両日の浮き沈みは大きかった。

それでも、2戦ぶりの安打をマーク。この試合前で17本塁打、49打点、長打率.457、OPS. 779とチーム「4冠」の勢いは止まらない。通算打率もこの試合前で.238だが、6月は同.306。チームの信頼を得て背番号7が突き進んでいる。

試合前には朗報も飛び込んだ。この日発表された球宴（7月14日、フィラデルフィア）でもア・リーグ三塁部門で212万5888票を獲得。同部門1位に浮上した。今後は、カミネロ（レイズ）との決戦投票に進む。名実ともに海の向こうで「okamoto」が上昇中だ。