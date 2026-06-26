◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本―スウェーデン（2026年6月26日 ダラス）

サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が25日（日本時間26日）、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の最終戦、日本代表（FIFAランク16位）−スウェーデン（同36位）の試合を中継するNHKに解説として出演。後半11分、MF前田大然（28＝セルティック）の先制ゴールに「来たー！しゃあー！」と歓喜の声を上げた。

観客席の日本サポーターに「マリオとルイージも喜んでるよ」と反応した後、「パスが完璧やったね。あとトラップがうまかった。2回連続ワンタッチですよ」と日本の崩しを絶賛。「前田さんもいいトラップでした。前田さんの動きが明らかに変わっていたからそれは効いていた」と解説した。

後半開始前にはオランダーチュニジアの試合経過を受けて「正直、1位突破はなかなか難しいと勝手に思ってるんで2位か3位でいったとしたらブラジルかもしかしたらフランスという可能性がある中でケガ人ちょっと多過ぎますよね」と話していた本田。日本の先制を受けて「これ、だから1位あるぞ！」と解説に勢いを取り戻した。

6分後に1−1の同点に追いつかれたが「大丈夫、切り替え」と自らを落ち着かせるように話していた。