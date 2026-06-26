パソナＧは続落し年初来安値を更新、２６年５月期は一転営業赤字で着地

パソナグループ<2168.T>は続落し、年初来安値を更新した。２５日の取引終了後、２６年５月期の連結業績について、売上高が前回予想の３１００億円から３０８５億円（前の期比０．２％減）、営業損益が５億円の黒字から１１億５０００万円の赤字（前の期は１２億３７００万円の赤字）、最終損益が１８億円の赤字から３３億円の赤字（同８６億５８００万円の赤字）に下振れして着地したようだと発表した。営業損益は黒字転換の見通しから一転し赤字での着地となっており、嫌気した売りが優勢になっている。



キャリアソリューションの人材紹介事業は売り上げがピークとなる第４四半期（３～５月）において、期初から起きた生産性低下からの回復が想定より進まなかった。エキスパートソリューション（人材派遣）ではゴールデンウイークの有給取得が予想より多かったうえ、稼働者数の伸びが想定に届かなかった。そのほか、地方創生・観光ソリューションで新たに手掛けたゲーム事業も計画通りに進まず、営業損益を押し下げた。



出所：MINKABU PRESS