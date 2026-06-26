ビズメイツは４日続伸、法人向け研修事業のヒップスターゲートを完全子会社化へ ビズメイツは４日続伸、法人向け研修事業のヒップスターゲートを完全子会社化へ

ビズメイツ<9345.T>は４日続伸している。２５日の取引終了後に、法人向け研修事業を展開するヒップスターゲート（東京都港区）を株式取得と株式交換によって完全子会社化すると発表しており、好材料視されている。



ヒップスターゲート社の発行済株式総数４００株のうち、本株式取得により３１２株を購入し、残り８８株を株式交換により取得する。取得価額は２億１１００万円。また、株式交換に伴い新規に１０万７３２株を発行する。完全子会社化により顧客基盤の相互活用によるクロスセルの推進やグローバル人材育成領域における圧倒的なプレゼンスの確立などのシナジーが期待できるという。なお、今回の完全子会社化によりヒップスターゲートは２６年１２月期第２四半期から連結業績に取り込まれる予定だが、業績に与える影響は精査中としている。



出所：MINKABU PRESS