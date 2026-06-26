開始3分に先制のオランダが7分に追加点!! ファン・ダイクの折り返しをブロビーが押し込む!!
[6.25 W杯F組第3節 チュニジア - オランダ]
北中米W杯は現地時間25日、F組第3節のチュニジア代表対オランダ代表を行っている。
開始3分にチュニジアMFエリス・スキリのオウンゴールを誘い、オランダが先制に成功。さらに7分にはFKをファーサイドのDFフィルヒル・ファン・ダイクが折り返すと、FWブライアン・ブロビーが押し込み、リードを2点差に広げた。
なお、第2節終了時点で1勝1分けの勝ち点4、得失点差+4のオランダは日本を総得点で1上回って首位。一方のチュニジアは2連敗でグループリーグ敗退が決定した状況で最終節を迎えている。
北中米W杯は現地時間25日、F組第3節のチュニジア代表対オランダ代表を行っている。
開始3分にチュニジアMFエリス・スキリのオウンゴールを誘い、オランダが先制に成功。さらに7分にはFKをファーサイドのDFフィルヒル・ファン・ダイクが折り返すと、FWブライアン・ブロビーが押し込み、リードを2点差に広げた。
なお、第2節終了時点で1勝1分けの勝ち点4、得失点差+4のオランダは日本を総得点で1上回って首位。一方のチュニジアは2連敗でグループリーグ敗退が決定した状況で最終節を迎えている。