ETF売買動向＝26日寄り付き、日経レバの売買代金は449億円と低調 ETF売買動向＝26日寄り付き、日経レバの売買代金は449億円と低調

26日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比9.5％減の1084億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同13.4％減の719億円となっている。



個別ではｉシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ＥＴＦ <2257> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ ５００ 配当貴族指数 <364A> 、グローバルＸ ＭＳＣＩ 気候変動対応 <2848> 、上場インデックスファンド米国債券（為替ヘッジなし） <1486> 、ｉシェアーズ 米国連続増配株 ＥＴＦ <2014> など13銘柄が新高値。グローバルＸ ゲーム＆アニメ－日本株式ＥＴＦ <2640> 、グローバルＸ 米ドル建て投資適格社債 <468A> 、グローバルＸ チャイナテック・カバード・コール ＥＴＦ <576A> 、グローバルＸ 防衛テック ＥＴＦ <466A> 、中国Ｈ株ブル２倍上場投信 <1572> など6銘柄が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではｉシェアーズ 米国総合債券 ＥＴＦ <2256> が7.41％高、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> が4.78％高、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> が4.09％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ＷＴＩ 原油上場 <1690> が3.10％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は5.43％安、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ブルームバーグ・フランス国債 <2246> は5.40％安、ＮＺＡＭ ＴＯＰＩＸ <1596> は4.54％安と大幅に下落している。



日経平均株価が1537円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金449億6500万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均545億5700万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が76億2200万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が51億5300万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が34億800万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が28億4900万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が26億2000万円の売買代金となっている。



株探ニュース