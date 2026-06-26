◇ア・リーグ アストロズ−タイガース（2026年6月24日 デトロイト）

アストロズの今井達也投手が、25日（日本時間26日）、敵地でのタイガース戦に先発。6回2安打無失点、10奪三振と好投し5勝目の権利をつかんだ。

初回は2死から3番・ディングラーを四球で歩かせたが、4番・グリーンを空振り三振に仕留め無失点。2ストライクからの4球目、高め直球を球審がストライクとコールし、見逃し三振と思われたが、グリーンのABSチャレンジで判定がボールに変更。仕切り直しとなったものの最後は7球目、高め直球で空振り三振を奪った。

これで波に乗ると、2、3回は2イニング続けて3者凡退。4回2死からこの試合初安打となる右前打をグリーンに浴びたが、続くキースをスライダーで中直に打ち取った。5回も再び、相手打線を3者凡退に封じ、危なげないピッチングを披露した。

6回も1死からマゴニグルに中前打を許したが、後続を冷静に断ち、スコアボードに6つの0を並べた。奪三振も2試合続けて2桁となる10を数えた。

味方打線も相手先発・メルトンに5回まで無安打に抑え込まれたが、6回に8番・トラメルが右翼ポール際へ先制の2号ソロ。今井を援護した。

今井は前回登板となった19日（同20日）のガーディアンズ戦は6回を投げ6安打3失点、メジャー移籍後最多となる11三振を奪って4勝目を挙げた。メジャー移籍1年目の今季はここまで10試合に登板して4勝3敗、防御率6・15を記録している。