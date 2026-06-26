村上虹郎、傷害容疑で書類送検 24年当時、交際相手を殴った疑い
2024年、自宅で当時交際していた女性を殴って重傷を負わせたとして、警視庁は俳優の村上虹郎（29）を傷害の疑いで書類送検した。26日、共同通信が報じた。
【写真】「カッケー親子だぜ」村上虹郎＆UA、個性が際立つ最新親子2ショット
村上は1997年3月17日生まれ、東京都出身。2014年、映画『2つ目の窓』で俳優デビュー。同作で、『第29回高崎映画祭』最優秀新人男優賞を受賞。17年公開の映画『武曲 MUKOKU』で、『第41回日本アカデミー賞』優秀助演男優賞、『第27回日本映画プロフェッショナル大賞』新進男優賞を受賞。21年公開の映画『孤狼の血 LEVEL2』で、『第45回日本アカデミー賞』優秀助演男優賞を受賞。父は俳優の村上淳。母は歌手のUA。
（情報提供：共同通信社）
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村上は1997年3月17日生まれ、東京都出身。2014年、映画『2つ目の窓』で俳優デビュー。同作で、『第29回高崎映画祭』最優秀新人男優賞を受賞。17年公開の映画『武曲 MUKOKU』で、『第41回日本アカデミー賞』優秀助演男優賞、『第27回日本映画プロフェッショナル大賞』新進男優賞を受賞。21年公開の映画『孤狼の血 LEVEL2』で、『第45回日本アカデミー賞』優秀助演男優賞を受賞。父は俳優の村上淳。母は歌手のUA。
（情報提供：共同通信社）