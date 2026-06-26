横浜地方気象台（資料写真）

横浜地方気象台は２６日、台風７号、８号の状況に関する気象解説情報を発表した。先に近づく８号はこれまでの予想より西側を進行し、２７日午前に関東甲信地方にかなり接近、上陸する可能性が出てきたという。さらに７号が２７日夕以降に接近するため、総雨量がかさむ見通しだ。

二つの台風が相次ぐ２７日は１時間に５０ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあるとして、土砂災害への厳重な警戒と、低い土地や地下施設への浸水、河川の増水・氾濫に警戒を呼びかけている。レベル３大雨警報やレベル３土砂災害警報を発表する可能性が高くなっているという。

気象台によると、２６日は停滞する梅雨前線や低気圧に向かって流れ込む温かく湿った空気の影響で雨が降る。２７日午前６時までの２４時間に予想される降水量は東部で５０ミリ、西部は８０ミリ。その後、２８日午前６時までの２４時間では東部が１５０ミリ、西部は２００ミリと予想している。

２７日にかけて波も高まる見通しで、三浦半島の東京湾側などに波浪警報が出される可能性もある。大気の状態が非常に不安定になるとして、落雷や竜巻などの激しい突風、ひょうなどに注意を促している。

台風７号は２６日午前５時時点で沖縄・久米島の北約８０キロにあり、１時間に約２０キロの速さで北北東へ進んでいる。中心気圧は９８５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４０メートル。今後、進路を東寄りに変えながら速度を上げると予想している。