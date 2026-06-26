◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組 日本ースウェーデン（２５日・ダラス競技場）

サッカー元日本代表ＭＦ本田圭佑がＮＨＫの日本ースウェーデン戦生中継の解説に登場。オランダ戦、チュニジア戦に続き、“神解説”を炸裂させた。

後半１１分の前田大然の先制ゴールへのパス回しを絶賛した本田。「僕、携帯を横に置いてるんですけど、外国の知り合いからめっちゃ『おめでとう！』のメッセージがくるんですよ」と明かすと「めっちゃ外国人も日本を応援してるんですよ」と続けた。

本田はＮＨＫで解説を務めた日本時間１５日のオランダ戦では「え！ ヤバ！ １９３（いち、きゅー、さん）のウィンガー！？なんなん、この１１番。ほんまマジ、ウザいわぁ」「１にガクポ、２にガクポ、３にガクポ」 「オランダはとにかくデカい。トイレの便器も高い」などの面白発言を連発。

日本テレビ系で解説を務めた同２１日のチュニジア戦でも「鎌田さん、うまっ！左足、ピョンやん！」「股抜きちゃう？ 股（抜き）！ サイドネットは神です！」「１００％勝ちます。１００％なんてことはないんですけど、９９・９９９９％勝ちます」「サッカー界で言うところのイケイケドンドンです。サッカー界ではたまにしか出ないイケイケドンドン」などの名言を連発していた。