◆園田競馬３日目（６月２６日）

《小牧 太》

１０１勝。レイナボニータ（１２Ｒ）に力が入る。「この距離は合っていると思う」（◎）。ララアンセストラル（２Ｒ）は「ひとつでも上位着順を目指して」（△）。

《下原 理》

７５勝。スマートルヴァン（７Ｒ）に手応え。「前走が惜しい競馬だった」（◎）。サンライズグレート（２Ｒ）も「いい内容の競馬が続いている」（◎）。エポカリーナ（８Ｒ）は「相手は強いがどこまで戦えるか期待している」（○）。グティ（９Ｒ）も「決め手に欠ける面があるので、内枠がどう出るか」（○）。ブライトカラー（１２Ｒ）は「ひと脚を生かしたい。展開が向けば」（○）。

《田野 豊三》

１勝を追加して７４勝。ゴールデンスキーム（２Ｒ）で勝利を意識。「使い込んだ方が走る。ここはチャンス」（◎）。ミナックシアター（１２Ｒ）は「つかみどころのない馬だが、状態は悪くないはず」（○）。デュランヴェリテ（９Ｒ）も「前走の走りはよかった。気分よく走れば」（○）。

《杉浦 健太》

４８勝。メイショウテンテン（２Ｒ）に好感触。「追い切りの本数はこなしている。休養前ぐらい走れば」（◎）。サンアンドザムーン（３Ｒ）も「どんなレースでもできる。うまく流れに乗れたら」（◎）。キュールエライジン（５Ｒ）は「どうしても後ろからになるので展開が向けば」（○）。シンパティア（７Ｒ）も「前走、早めに動いて見せ場を作った。脚の使いどころひとつだと思う」（○）。サンウイング（９Ｒ）は「じっくり構えて、上がりを伸ばしたい」（○）。アンモード（１２Ｒ）も「前走の状態を維持できていれば、それなりに走る」（○）。

《小谷 哲平》

２勝を加算し３０勝。ロングセラーアスク（９Ｒ）に自信。「砂をかぶらない位置を確保できるので外枠はいい。２、３番手でレースを進めることができれば」（◎）。ナリタヴィクトリー（１２Ｒ）は「ハナを切れば変わってきそう。ゲートをしっかり決めたい」（○）。メヘラーンガル（７Ｒ）は「相手はそろったが、自分のレースができれば」（△）。

《笹田 知宏》

２９勝。期待のビカムキング（１０Ｒ）は「前走は勝っても不思議ではなかった。もう少し集中して走ってほしい」（◎）。スキャットメロディ（１２Ｒ）は「上がりの脚をしっかり使えるようになった。ただ、勝つためにはもうワンパンチほしい」（○）。

《大山 真吾》

２６勝。メイショウバイラン（１Ｒ）に気合。「メンバー的にも何とかしたい。前、前で競馬できれば」（◎）。プレジールミノル（１１Ｒ）は「力はある馬。今回で何かきっかけがつかめたら」（△）。

《土方 颯太》

２０勝。イケノエナガチャン（３Ｒ）に前進を見込む。「デビュー２戦目の前走がいい走りで成長を感じた」（◎）。キーオブハート（４Ｒ）は「６番枠を生かして逃げることができれば」（○）。エースレイジング（５Ｒ）も「枠はいいのだが、出脚がやや甘いところがあるので気をつけて乗りたい」（○）。プライムテーラー（９Ｒ）は「前走が悪くない内容。先手を取る展開になれば」（○）。

《松木 大地》

１６勝。ワキノフラッシュ（９Ｒ）に一発ムード。「この相手なら楽しみはある」（◎）。

【注】◎はＶ候補、○は上位入着、△は慎重な騎手コメントの感触