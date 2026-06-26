北中米ワールドカップ

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は25日（日本時間26日）、1次リーグF組最終戦のチュニジア―オランダが米カンザスシティ・スタジアムで行われた。同組の日本―スウェーデン戦と同時刻でキックオフされた一戦、開始7分でオランダが2点を奪う展開も、チュニジアの反撃にネット上も沸いた。

オランダは前半3分、右サイドからのダンフリースが送ったクロスを中央でクリアを試みたチュニジアMFスキリのオウンゴールを誘い、早くも先制。さらに同7分には右からのフリーキックをファン・ダイクが折り返し、ブロビーが押し込んで2点目を奪った。

優位に試合を進めたオランダだったがチュニジアは後半9分、コーナーキックからマストゥーリが頭で合わせて1点を返した。日本の決勝トーナメントの動向を気に掛けるファンからは「おお、チュニジア1点返したか！！」「オランダどうした…」「チュニジアマジか！」といった反応が上がった。日本は後半11分、前田大然のゴールで先制した。

オランダは2試合を終え、1勝1分けの勝ち点4。同成績の日本を総得点で上回りグループ首位に立っており、日本と首位通過を争っている。1位で勝ち抜ければC組2位のモロッコと、2位で勝ち抜ければC組1位のブラジルと決勝トーナメント初戦で戦う。チュニジアは2連敗で、グループ敗退が決定している。



（THE ANSWER編集部）