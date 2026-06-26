日本―スウェーデンの経過に韓国が注目する理由

サッカーの北中米ワールドカップは25日（日本時間26日）、米ダラスで1次リーグF組の最終戦を行い、日本はスウェーデンと0-0で前半を終えた。これに嘆きの声を上げているのが韓国メディア。日本の結果によって、自国の決勝トーナメント進出の可能性が左右されるからだ。

韓国は24日（同25日）の南アフリカ戦に敗れA組3位が決定。各組の3位国のうち、成績上位の8か国だけが決勝トーナメントに進出できる。日本がスウェーデンに2点差以上で勝つと、得失点差が「-2」以下となり、成績で「-1」の韓国を下回るのだ。

日本のアシストに期待していた韓国のメディアからは、前半終了と同時に失望の声が上がった。「スポータルコリア」は「日本、まさか韓国を見捨てるのか…2点差の勝利が必要不可欠なのにスウェーデンと0-0で前半終了！ 韓国の32強シナリオに暗雲」という記事を掲載した。

前半の状況が自国に及ぼす影響を「スウェーデンは2点差以上の敗北さえ避ければ、32強進出の可能性を事実上確定させられる状況。日本もグループ1位のために大量得点が必要だが、ゴールをこじ開けられず、韓国の32強進出シナリオもさらに不安なものとなった」と伝えている。

また「OSEN」は「韓国が日本の大勝を応援しなければならないなんて… 日本、スウェーデンと0-0で前半終了…韓国にとって最悪の状況」という見出しを打ち「韓国の32強進出の可能性が日本に懸かっている。日本がスウェーデンに2点差以上の大勝を収めてくれて初めて韓国に有利な状況となる。スウェーデンが日本に勝つか、日本と引き分ければ韓国には不利だ」と伝えた。



（THE ANSWER編集部）