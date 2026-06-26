米テキサス州ダラスで決戦

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の1次リーグF組最終戦が25日（日本時間26日）に行われ、日本はスウェーデンと米テキサス州ダラスで対戦。元日本代表の本田圭佑がNHKで解説を務めた。

前半アディショナルタイム、本田は突然「え？メキシコ？ルチャリブレ」と口にした。NHKの実況は「今、本田さんが実況されていたのは大画面に映った覆面レスラーですね。覆面をかぶったレスラー風の方が大画面に映ったのを実況してくださいました」と補足した。

中継にも映っていなかった唐突な「ルチャリブレ」に、スペイン語でプロレスを意味する単語にX上のファンも爆笑。「メキシコリーグに所属した本田氏だから言えたコメント！」「ルチャリブレってワードが飛び出てちょっと嬉しかった」「ルチャリブレ発言に『んっ！？！？』ってなった本日の朝」「目に見えたもの全て喋っちゃう」「前半最大のハイライト」などのコメントが寄せられていた。

本田は初戦のオランダ戦でNHK解説として登場。「1にガクポ、2にガクポ、3にガクポ」「イチキュウサンのウインガー！？」など独特の本田節で注目を集めた。

2戦目のチュニジア戦は、異例の局またぎで日本テレビで解説。「イケイケどんどんやて、これ！！」などの名言を残していた。



（THE ANSWER編集部）