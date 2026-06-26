チュニジア戦からスタメンを3人変更した日本代表

サッカー日本代表は現地時間6月25日（日本時間26日）、アメリカ・テキサス州のダラス・スタジアムで行われたFIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループステージF組第3節でスウェーデン代表と対戦した。

後半11分にFW前田大然が先制ゴールを決めて、先手を奪うことに成功した。

森保一監督はチュニジア戦からスタメン3人を変更。DF瀬古歩夢、DF菅原由勢を起用し、FW前田大然もスタメンに復帰。2シャドーにMF中村敬斗とMF堂安律を配置し、ボランチには2試合連続ゴール中のMF鎌田大地とMF田中碧がコンビを組んだ。左膝の負傷で離脱したMF久保建英は今戦も欠場となった。

前半をスコアレスで終えると後半11分、FW上田綺世の落としを受けた堂安がスルーパス。ゴール前にフリーで走りこんだ前田が左足トラップから右足で流し込んだ。日本は今大会通算7得点目。2018年ロシア大会の6ゴールを更新した。

日本はオランダ戦（2-2）、チュニジア戦（4-0）とここまで2試合を終えて勝ち点4でF組2位につけており、スウェーデン戦は決勝トーナメント進出とグループ順位を懸けた大一番。このゴールで1位突破まであと1点としたが、直後にオランダが追加点。スウェーデンが同点ゴールを決めている。（FOOTBALL ZONE編集部）