俳優ヒョンビンー女優ソン・イェジン一家の沖縄旅行を目撃したというエピソードが、インターネット上で大きな話題となっている。

25日、Aさんは自身のSNSを通じ、沖縄で一家と偶然出会った際の出来事を公開した。

Aさんは「もう3人とも韓国に戻ってきたようなので、その時の話をしてみたい」と当時を振り返った。そして、「リゾートから駐車場へ向かう途中、馬がいたので動画を撮っていたところ、右側にある家族が見えた。子どもがまるでAIで合成したかのようにとてもかわいくて、妻に『あの赤ちゃん、本当にかわいいね』と話した」と回想した。

続けて、「その時は両親はよく見えず、子どもだけが見えていたので、ずっと赤ちゃんばかり見ていた」とし、「これまで見た中で一番整った顔立ちの子どもだった」と付け加えた。

その家族は、実はヒョンビンーソン・イェジン夫妻とその息子だったという。投稿者は「普段からイェジンさんのインスタグラムをフォローしていた」とし、「旅行初日に投稿された写真を見て、背景の海が沖縄中部かもしれないと思っていた」と説明した。

さらに、「私は当時、沖縄に約1週間滞在していたが、元交際相手に『もしソン・イェジン夫妻が沖縄に来るなら、自分たちと同じ宿に泊まっている気がする』と冗談半分で話していた」と明かした。

そして、「すると本当に宿で2人の後ろ姿を見かけた」とし、「ためらう間もなく『イェジンさん！』と声を掛けた。すると2人は示し合わせたように同時にぱっと振り返った」と当時の様子を生き生きと伝えた。

また、「あの瞬間は私にとって映画のワンシーンのようだった」とし、「1週間たった今でも、その時のことを何度も思い出す」と感激した様子を見せた。特に、ソン・イェジンがドラマで演じた役名に触れ、「『ウノ』が本当に好きだったので、とても不思議で幸せな瞬間だった」とファンとしての思いを語った。

公開された写真には、夫妻が息子とともにラフな服装で沖縄旅行を楽しむ様子が写っており、注目を集めた。

このエピソードがオンラインコミュニティやSNSで広まると、「本当に映画のような偶然だ」「旅行先でヒョンビンとソン・イェジンに会えるなんてうらやましい」「2人の雰囲気がとても素敵だ」などのコメントが相次いだ。

一方、ソン・イェジンは2022年にヒョンビンと結婚し、同年11月に長男を出産した。今後はNetflix（ネットフリックス）シリーズ『バラエティ』と『スキャンダル』（仮題）の公開を控えている。