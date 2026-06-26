活性炭でスッキリ洗浄＆CICAでゆらぎケアの新2種！ 「ペリカンファミリー石鹸」

記事ポイント ペリカンファミリー石鹸に夏向け新商品2種追加「炭」で皮脂・ニオイ洗浄、「CICA」でゆらぎ肌ケアFSC認証紙・RSPO認証ベース採用のサステナブル設計 ペリカンファミリー石鹸に夏向け新商品2種追加「炭」で皮脂・ニオイ洗浄、「CICA」でゆらぎ肌ケアFSC認証紙・RSPO認証ベース採用のサステナブル設計

ペリカン石鹸が、ロングセラーシリーズ『ペリカンファミリー石鹸』に新たな2商品「ペリカンファミリー石鹸炭」と「ペリカンファミリー石鹸CICA」を加えました。

梅雨から初夏にかけての肌悩みである「ベタつき・ニオイ」と「乾燥によるゆらぎ」に、それぞれ異なるアプローチで応える2種です。

「ペリカンファミリー石鹸」

シリーズ累計販売個数：2,000万個突破（2009年12月〜）ラインナップ：全7種価格：1個 210円（税込 231円）、2個パック 420円（税込 462円）販売チャネル：ドラッグストア、バラエティーショップなど

『ペリカンファミリー石鹸』は2009年の誕生から17年を経て、シリーズ累計販売個数2,000万個を突破したロングセラーシリーズです。

ペリカン石鹸が1947年の創業以来培ってきた石鹸製造の技術をベースに、体臭ケアや保湿、泡質や香りのこだわりまで、家族それぞれの肌悩みに幅広く応えるラインナップを揃えています。

2026年6月には新商品「炭」と「CICA」が加わり、シリーズは全7種となりました。

柿渋・薬用柿渋・馬油・オリーブ・蜂蜜に続く新顔は、近年深刻化している夏の酷暑を生き抜く家族の素肌をサポートすることをコンセプトに開発されています。

家族の悩みに寄り添う「ペリカンファミリー石鹸シリーズ」

体臭や汗臭のケアから乾燥対策、こだわりの泡質や香りまで、家族それぞれの想いに寄り添えるよう豊富なラインナップを揃えています。

柿渋は汗っかきさんの清潔サラサラ素肌へ、馬油は乾燥に悩む肌をふっくらもち肌へ導くなど、肌タイプや季節の悩みに合わせて選べる構成です。

今回新たに加わった「炭」と「CICA」は、夏の深刻な暑さが社会問題となっている現代の家族の肌悩みを念頭に置いた商品です。

ベタつきや皮脂汚れ、乾燥によるゆらぎ肌という梅雨・初夏に集中しやすい2つの悩みに、それぞれ専用の洗浄アプローチで応えます。

夏の肌悩みに応える「炭」と「CICA」

「炭」と「CICA」はいずれも1個 210円（税込 231円）、2個パック 420円（税込 462円）という価格で登場します。

全国のドラッグストアやバラエティーショップで購入できます。

ペリカンファミリー石鹸炭 1個/2個入り

商品名：ペリカンファミリー石鹸炭価格：1P 210円（税込 231円）、2個パック 420円（税込 462円）標準重量：1P 80g、2個パック 80g×2個全成分：石ケン素地、水、グリセリン、炭、EDTA-4Na、エチドロン酸、エチドロン酸4Na、香料販売チャネル：ドラッグストア、バラエティーショップなど

「ペリカンファミリー石鹸炭」は、炭石鹸累計販売個数1位を誇るペリカン石鹸が長年培ってきた炭への技術を活かした商品です。

多孔質で表面積が大きく、吸着力に優れた活性炭を使用しており、頑固な毛穴汚れやニオイ汚れをしっかり吸着して洗い流します。

洗い上がりはベタつきを残さない爽快な洗い心地で、肌のキメを整えてつるんとなめらかな素肌へ導きます。

初夏のベタつく汗や皮脂が気になる季節に、スッキリとした洗い上がりを求める方に向けた1本です。

ファミリー石鹸CICA 1個/2個入り

商品名：ペリカンファミリー石鹸CICA価格：1P 210円（税込 231円）、2個パック 420円（税込 462円）標準重量：1P 80g、2個パック 80g×2個全成分：石ケン素地、水、ツボクサ葉／茎エキス、ティーツリー葉エキス、グリセリン、BG、EDTA-4Na、エチドロン酸、エチドロン酸4Na、香料、酸化クロム販売チャネル：全国のドラッグストア、バラエティーショップなど

「ペリカンファミリー石鹸CICA」は、整肌成分であるCICA（ツボクサエキス）とティーツリー葉エキスのWボタニカル処方が特徴の石鹸です。

湿気や暑さによりストレスを感じるデリケートな肌を、ふわふわの泡が包み込み健やかに洗い上げます。

清らかな「グリーンハーブの香り」は、1日の疲れを感じた夜のバスタイムに穏やかな雰囲気を添えます。

乾燥による季節の変わり目のゆらぎ肌を、やさしくケアしながら洗える処方です。

あなたの欲しいがきっと見つかる豊富な使用感や香りのラインナップ

「炭」と「CICA」の加入により、『ペリカンファミリー石鹸』は全7種のラインナップとなりました。

柿渋・薬用柿渋・馬油・オリーブ・蜂蜜の既存5種に加え、夏向けの2種が揃い、汗っかきな方から乾燥肌・ゆらぎ肌まで、家族それぞれの肌タイプに合わせて選べます。

いずれの商品も個包装にFSC認証紙を使用し、石鹸ベースにはRSPO認証のものを採用、印刷には植物由来のバイオマスインキを使用するサステナブル設計です。

肌へのやさしさと地球への配慮を両立した製品として、1個231円（税込）から毎日気兼ねなく使えます。

活性炭のスッキリ洗浄からWボタニカルのやさしいゆらぎケアまで、夏の肌悩みに合わせた2択が揃い、家族それぞれのバスタイムをより快適に過ごせます。

ペリカンファミリー石鹸「炭」「CICA」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「ペリカンファミリー石鹸炭」と「ペリカンファミリー石鹸CICA」はどこで購入できますか？

A. 全国のドラッグストアやバラエティーショップで購入できます。

ペリカン石鹸オフィシャルオンラインショップでも取り扱っています。

Q. 2商品の価格と内容量はどのくらいですか？

A. どちらも1個210円（税込231円）・80g、2個パック420円（税込462円）・80g×2個です。

Q. 「炭」と「CICA」はどのような肌悩みに向いていますか？

A. 「炭」は初夏のベタつく汗や皮脂・ニオイ汚れが気になる方向けで、活性炭の吸着力で洗い流します。

「CICA」は梅雨〜夏の乾燥によるゆらぎ肌が気になる方向けで、ツボクサエキスとティーツリー葉エキスのWボタニカル処方で健やかに洗い上げます。

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