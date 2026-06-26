PSAスラブを360度から眺められる天然木タワー！ ホゴダス「TCG-STA05」

記事ポイント PSA・BGS・CGCスラブ対応・3段12エリアの天然木製タワースチール製ボールベアリングで360度スムーズ回転チャコールブラック天然木仕上げ PSA・BGS・CGCスラブ対応・3段12エリアの天然木製タワースチール製ボールベアリングで360度スムーズ回転チャコールブラック天然木仕上げ

ホゴダスは、天然木製の360度回転ディスプレイタワー「TCG-STA05」の販売を2026年6月15日に開始しました。

PSAスラブやマグネットカードローダーを3段構造で展示でき、コレクションを「しまう」のではなく「飾って楽しむ」スタイルを提案する製品です。

ホゴダス「TCG-STA05」

サイズ：50×22.5×22.5cm重量：1,600g素材：天然木（チャコールブラック調仕上げ）構造：3段式（各段 木製トレイ＋十字仕切り）回転機構：スチール製ボールベアリング内蔵台座：円形木製収納可能枚数：約100枚（マグネットカードローダー・フィギュアなど）販売先：Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピング

「TCG-STA05」は、PSA・BGS・CGCのグレーディングスラブやマグネットカードローダーを3段各4エリアに正面展示できる天然木製の回転ディスプレイタワーです。

ホゴダスは、カー用品ブランドMAXWINを展開する昌騰が立ち上げたトレーディングカードサプライ専門ブランドで、カードの保護・保管・展示にまつわるサプライ品を幅広く展開しています。

「TCG-STA05」はその中でも、手元に置いて毎日眺められる展示特化型のアイテムです。

飾る収納

コレクションをケースや引き出しの中にしまうのではなく、デスクや棚の上に正面展示して毎日眺められる収納スタイルを実現しています。

PSAスラブやマグネットローダーをエリアごとに分けて並べることで、コレクション全体を一覧で管理できます。

気分に合わせてコレクションを入れ替えられるため、ディスプレイの表情が変わるたびに新しい楽しさがあります。

3段すべてに十字仕切り付きトレイを搭載

各段には十字仕切りを備えた木製トレイがあり、1段あたり4つのエリアにスラブやローダーを整然と区分けできます。

1段目と2段目は上段のトレイが天井となり、展示物をしっかり保護する構造です。

最上段はオープン構造で上から出し入れしやすく、コレクションの入れ替えがストレスなくできます。

3段すべてで統一された木製トレイが、全体に落ち着いた質感を与えています。

木製ディスプレイタワー

タワー全体は天然木で作られており、チャコールブラック調に仕上げることで木目の質感を残しながらも落ち着いたダークトーンを実現しています。

プラスチック製のディスプレイスタンドとは異なる重厚な佇まいがあり、デスク周りやゲームルームのインテリアとして自然に溶け込みます。

高さ50cm・重量1,600gのしっかりとした造りで、フィギュアなどの展示にも対応しています。

ベアリング式360度スムーズ回転

底面には円形の木製台座があり、スチール製ボールベアリングを内蔵しています。

軽い力でタワー全体が360度スムーズに回転し、コレクションをあらゆる角度から眺められます。

正面を変えるたびに異なる見え方を楽しめるため、同じコレクションでも毎回違う角度から鑑賞できます。

グレーディングスラブの印刷面やホログラムをすべての方向から確認できるのも、回転構造ならではの特長です。

チャコールブラック調の天然木仕上げ

チャコールブラック調に仕上げた天然木は、木目の質感を活かしながら落ち着いたダークトーンを持っています。

ゲームルームやデスク周りのインテリアに馴染みつつ、プラスチック製にはない重厚感と存在感でコレクターズスペースを格上げします。

単なる収納道具ではなく、インテリアとしても成立するデザインです。

製品仕様

高さ50cm・幅22.5cm×奥行き22.5cmのコンパクトな設置面積で、デスクや棚の上に置けるサイズです。

重量は1,600gで安定感があり、カードスラブを並べた状態でも安定して回転します。

素材は天然木で、3段式の各トレイには十字仕切りが付いており、スラブ・マグネットローダー・フィギュアなど幅広いアイテムをエリアごとに分けて展示できます。

手元でコレクションを飾りながら毎日眺められる「TCG-STA05」は、グレーディングスラブのコレクターがデスクに置いて使うディスプレイタワーです。

天然木の重厚感と360度回転の使い心地が、コレクターの空間をワンランク上げてくれます。

ホゴダス「TCG-STA05」天然木製360度回転ディスプレイタワーの紹介でした。

よくある質問

Q. 「TCG-STA05」はどこで購入できますか？

A. Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングで販売しています。

Q. 何段構造で、1段に何エリアありますか？

A. 3段式で、各段に十字仕切り付きの木製トレイがあり1段あたり4エリアに分けて展示できます。

Q. 収納できる枚数はどのくらいですか？

A. 約100枚（マグネットカードローダー・フィギュアなど）に対応しています。

Q. 最上段と下の段で構造に違いはありますか？

A. 1段目と2段目は上段のトレイが天井となり展示物を保護しますが、最上段はオープン構造で上から出し入れしやすい設計です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post PSAスラブを360度から眺められる天然木タワー！ ホゴダス「TCG-STA05」 appeared first on Dtimes.