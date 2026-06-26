◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本―スウェーデン（2026年6月26日 ダラス）

サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が25日（日本時間26日）、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の最終戦、日本代表（FIFAランク16位）−スウェーデン（同36位）の試合を中継するNHKに解説として出演。前半途中でDF板倉が交代したことを受けて「ちょっと心配ですよね」と話した。

前半39分、板倉に代わってDF谷口がピッチへ。前半終了後、森保監督はインタビューで「筋肉系の異常を訴えてきたので、本人は大丈夫と言っていましたが、念のため替えました」と説明した。

本田は「ちょっと心配ですよね」と漏らし、1次リーグ突破した後の決勝トーナメント1回戦の相手に言及。

同時刻キックオフのF組首位・オランダはチュニジアを相手に2点をリードして前半を折り返した。

「正直、1位突破はなかなか難しいと勝手に思ってるんで2位か3位でいったとしたらブラジルかもしかしたらフランスという可能性がある中でケガ人ちょっと多過ぎますよね。もう次を意識してるんで僕は次のイメトレ始まってるんで、ちょっと不安ですよね。選手が少ない」と話した。