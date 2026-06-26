ちゃんみな、自身初の東京ドーム公演をライブ配信＆100館規模ライブビューイング決定
ちゃんみなが、自身初の東京ドーム公演『AREA OF DIAMOND FINAL』より、7月12日の千秋楽公演の模様を、U-NEXTでの独占生配信に加え、全国100館規模の映画館で生中継（ライブビューイング）することが決定した。
【動画】『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』でちゃんみなへの熱い思いを語ったHANA
同公演はチケット一般発売後、即時完売をしたプレミア公演となり、チケットを逃したファンからライブ配信を待望する声が上がっていた。
U-NEXTでのライブ配信は2024年の全国ツアー『AREA OF DIAMOND 2』からはじまり4ツアー連続。また、今年3月に開催された『AREA OF DIAMOND 4』で好評を博した、映画館での生中継（ライブビューイング）も、今回続けての実施となる。映画館では劇場限定「オリジナルステッカー」の入場特典も決定。キービジュアルをあしらったデザインのステッカーとなる。
2023年から開催されていた自身のコンサートツアー『AREA OF DIAMOND』のラストを飾る同公演は、本人が待望と語る自身最大規模での公演となる。
ちゃんみなは8日、公式サイトを通じて、のどの不調をはじめとする体調不良により、医療機関で「甲状腺機能低下症に伴うのどの不調」と診断されたと発表。医師の指導のもと一定期間の療養が必要と判断され、13日に開催された『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』グランドセレモニーでのパフォーマンス出演を見合わせていた。
この日の投稿では「沢山のご心配をおかけしてます」と切り出し、「みんな暖かい言葉を沢山ありがとう」と感謝。「ここ数日で回復し始めて、今は家族や友人の力を借りながらゆっくりと人間をしております」と近況を伝えた。
さらに「これからもあんまり無理せずに周りの人の力を借りながらですがゆったり散歩から始めて、ドームには最高のものが届けられるよう日々努力致しますので暖かく見守って頂けたら嬉しいです」とつづり、自身初となる東京ドーム公演へ向けた思いも明かしている。
■『AREA OF DIAMOND FINAL』
日時：7月11日（土)、12日（日）開場：16：00 開演：18：00
会場：東京・東京ドーム
■U-NEXT：ちゃんみな『AREA OF DIAMOND FINAL』
ライブ配信：7月12日（日）18：00 〜ライブ終了まで
見逃し配信：配信準備完了次第〜7月26日（日）23：59まで
■映画館：ちゃんみな『AREA OF DIAMOND FINAL』 LIVE VIEWING
日程：7月12日（日） 18：00（生中継上映）
上映劇場：全国100館規模
【動画】『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』でちゃんみなへの熱い思いを語ったHANA
同公演はチケット一般発売後、即時完売をしたプレミア公演となり、チケットを逃したファンからライブ配信を待望する声が上がっていた。
U-NEXTでのライブ配信は2024年の全国ツアー『AREA OF DIAMOND 2』からはじまり4ツアー連続。また、今年3月に開催された『AREA OF DIAMOND 4』で好評を博した、映画館での生中継（ライブビューイング）も、今回続けての実施となる。映画館では劇場限定「オリジナルステッカー」の入場特典も決定。キービジュアルをあしらったデザインのステッカーとなる。
ちゃんみなは8日、公式サイトを通じて、のどの不調をはじめとする体調不良により、医療機関で「甲状腺機能低下症に伴うのどの不調」と診断されたと発表。医師の指導のもと一定期間の療養が必要と判断され、13日に開催された『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』グランドセレモニーでのパフォーマンス出演を見合わせていた。
この日の投稿では「沢山のご心配をおかけしてます」と切り出し、「みんな暖かい言葉を沢山ありがとう」と感謝。「ここ数日で回復し始めて、今は家族や友人の力を借りながらゆっくりと人間をしております」と近況を伝えた。
さらに「これからもあんまり無理せずに周りの人の力を借りながらですがゆったり散歩から始めて、ドームには最高のものが届けられるよう日々努力致しますので暖かく見守って頂けたら嬉しいです」とつづり、自身初となる東京ドーム公演へ向けた思いも明かしている。
■『AREA OF DIAMOND FINAL』
日時：7月11日（土)、12日（日）開場：16：00 開演：18：00
会場：東京・東京ドーム
■U-NEXT：ちゃんみな『AREA OF DIAMOND FINAL』
ライブ配信：7月12日（日）18：00 〜ライブ終了まで
見逃し配信：配信準備完了次第〜7月26日（日）23：59まで
■映画館：ちゃんみな『AREA OF DIAMOND FINAL』 LIVE VIEWING
日程：7月12日（日） 18：00（生中継上映）
上映劇場：全国100館規模